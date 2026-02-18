Caz şocant la Spitalul Judeţean Târgu-Jiu! Un medic a fost atacat de rudele unei paciente în Unitatea de Primiri Urgenţe. Acesta a fost bruscat şi împins, iar agresorii au aruncat şi cafea pe el. Încercând disperat să iasă din salon, a alunecat pe podeaua udă şi s-a rănit la picior. Poliţiştii i-au dus pe mama pacientei şi concubinul acesteia la audieri.

Totul s-a întâmplat în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Târgu-Jiu. O pacientă care primea îngrijiri medicale a devenit agitată şi a ţipat din toţi plămânii că este agresată de cadrele medicale. Într-o fracţiune de secundă, rudele acesteia care se aflau în zona de aşteptare au dat buzna în spaţiul medical.

"Un membru al familiei a manifestat un comportament foarte agresiv față de medicul aflat în serviciu, medicul fiind bruscat, împins, i-a fost aruncată inclusiv cafea pe haine", spune Mihaela Ţicleanu, purtător de cuvânt SJU Târgu Jiu.

Mai mult, când a vrut să iasă din salon, doctoriţa a alunecat pe podeaua umedă de la cafea şi şi-a luxat glezna. Mama pacientei şi concubinul acesteia au fost duşi la audieri. Înainte să intre în secţia de poliţie, cei doi şi-au negat faptele. Însă, după ce au fost interogaţi de agenţi, au recunoscut tot ce au făcut.

Mama agresorului: Îmi pare rău. Îmi cer scuze de la doamna doctor.

Reporter: Aţi aruncat, doamnă, cu cafea fierbinte pe doctor?

Mama agresorului: Mi-a căzut din mână, din greşeală. Îmi pare rău.

"Nu l-am bătut. Recunosc că am intrat cu forţa acolo. Nu trebuia să intru în zona în care erau pacienţii, dar n-am bătut pe nimeni, nu m-am certat cu nimeni", spune agresorul.

"O mică agresiune a fost între doamna doctor şi mama pacientei. Şi-a recunoscut, ce-i drept, fapta. Iar tatăl şi sora pacientei un limbaj mai neadecvat la adresa personalului medical", spune Ion Orpoiu, avocatul agresorilor.

Incidentul arată încă o dată că profesia de medic nu este deloc uşoară. Pe lângă salariile mici şi aparatura veche, trebuie să se confrunte cu pacienţi dificili şi, de multe ori, chiar violenţi.

"Evenimentul este profund regretabil şi inacceptabil. Medicii şi întreg personalul medical trebuie să-şi desfăşoare activitatea în condiţii de securitate şi linişte pentru a rezolva toate problemele pacienţilor", spune Ana Băleanu, preşedintele Colegiului Medicilor Gorj.

Scandalul a ajuns şi în atenţia ministrului Sănătăţii

"Va trebui să venim cu măsuri legislative clare, concrete, simple, care pot fi aplicate ușor și care să apere personalul medical de astfel de personaje care, din punctul meu de vedere, ar trebuiți să răspundă în fața legii. Mă refer la măsuri de protecție pentru personalul medical și, de ce nu, putem considera că astfel de manifestări pot fi incluse în zona ultrajului", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu i-a plasat pe cei doi agresori sub control judiciar. De asemenea, aceştia vor purta brăţări de monitorizare.

