Momentul în care o casă explodează chiar când polițiștii încercau să intre. 8 dintre ei, răniți

Intervenţie explozivă, la propriu, în Statele Unite. O locuinţă din cartierul newyorkez Queens a sărit în aer chiar în momentul în care poliţiştii încercau să intre în casă peste un individ care-şi ameninţa familia. Opt poliţişti au fost răniţi, iar agresorul a fost găsit fără suflare sub dărâmături. Soţia şi copiii lui reuşiseră să fugă din locuinţă cu câteva clipe înainte de explozie.

Sunt clipele de groază în care o casă din cartierul Queens este spulberată de o explozie, chiar în momentul în care poliţiştii forțau intrarea în imobil pentru a salva niste victime despre care aveau informaţii că ar fi sechestrate. Explozia i-a aruncat pe agenţi la pământ, iar întreaga structură s-a transformat, într-o secundă, într-un morman de moloz.

"În jurul orei 02:42, polițiștii de la secția 106 au răspuns unui apel la 9-1-1 privind o ceartă domestică în care era implicat un cuțit. Apelul a fost efectuat de un membru al familiei victimei, care a declarat că ruda sa de sex masculin a sosit la domiciliul lor în stare de ebrietate și înarmat cu un cuțit, iar în locuință se simțea miros de gaz" a spus Christopher McIntosh (NYPD).

Suspectul, un bărbat de 50 de ani, a intrat înarmat în casa în care se aflau fosta soţie, fiica şi doi dintre nepoţii săi. Îi mai ameninţase şi în trecut. Presa americană scrie că individul ar fi tăiat intenţionat ţeava de gaze înainte de sosirea forţelor de ordine. Când poliţiştii au încercat să pătrundă în locuință, bărbatul s-a stropit cu benzină şi a aprins o brichetă.

"Așa că am luat ce am găsit la îndemână și m-am dus la ușă. Când am ajuns acolo, am văzut polițiști și apoi am auzit focuri de armă sau ceva asemănător" povestea un martor.

Ca printr-o minune, femeia şi copiii au reuşit să fugă din casă cu doar câteva clipe înainte de explozie. Opt poliţişti au fost răniţi în urma intervenției, iar peste 20 de vecini au fost evacuaţi de urgenţă.

