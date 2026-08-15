La mare, pe steag roşu, scăldatul e încă interzis în multe locuri. Însă asta nu i-a împiedicat pe turişti să-şi cinstească sărbătoriţii. Pe plajă s-au încins hore, la restaurante, s-au întins mese. Iar tinerii au venit, chiar şi o zi, în Costineşti, pentru concerte.

Peste 200.000 de turişti. Evenimente pentru toată lumea. Şi multă aglomeraţie. Toate drumurile au dus la mare. Şi-apoi, între destinaţiile de distracţie. În apă, cu steagul roşu arborat, nu prea era de intrat. Aşa că sărbătoarea s-a mutat pe nisip. La Eforie, pe plajă, s-a încins hora. Fie că şi-au urat sau nu "La mulţi ani", Maria, Mariana sau Marian au fost, desigur, în centrul atenţiei.

Hotelurile şi pensiunile sunt ocupate în proporţie de 100% în weekendul de Sfânta Maria

La orele prânzului, s-au întins mese mari. La terase şi autoserviri, s-a stat, din nou, la coadă. Dar asta nu a deranjat pe nimeni. Nici preţurile n-au mai fost motiv de comentarii. Sărbătoare a fost şi în staţiunea tinerilor: Costineşti. Unii au venit aici doar pentru o zi de distracţie.

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În majoritatea staţiunilor, hotelurile şi pensiunile sunt ocupate în proporţie de 100% în weekendul de Sfânta Maria.