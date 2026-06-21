Cea mai caldă zi de până acum din acest sezon i-a scos pe români, cu mic cu mare, din case la piscine. Ștrandurile au fost arhipline și au fost cozi la intrare și pe la locurile de joacă. Prețuri au fost pentru toate buzunarele.

La un parc acvatic de la marginea Bucureștiului au fost duminică peste 5.000 de oameni, atrași de prețul redus din acest weekend. Șezlongurile au fost pline, iar la tobogane s-a stat la coadă.

"De mulți ani venim aici și ne dăm pe tobogane, cu copiii, cu familia, cu tot, e foarte frumos, foarte distractiv", a spus un vizitator.

"Am venit să ne distrăm, că e vreme frumoasă. Ne-am dat în tobogane", a spus alt vizitator.

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Alt cartier, și mai multă distracție. Tot 50 de lei a fost biletul de intrare și la un ștrand din Berceni.

Reporter: Aveți ceva planuri, stați mult?

Vizitator: Câteva ore, 2-3 ore, mai mult pentru copil, că pentru noi am merge la mare, dar nu avem cum, că nu avem concediu.

"Am ales să venim să ne răcorim pentru că este o zi foarte călduroasă și cred că e cel mai bine pentru toată lumea să vină la piscină, la ștrand", a spus un vizitator.

La o piscină din Tineretului, biletul de intrare costă 160 de lei pentru adulți și 120 de lei pentru copii, iar în acești bani este inclus și șezlongul.

La plajele din nordul Capitalei, intrarea costă și 170-200 de lei pe zi, de persoană.

Și la Iași oamenii au mers în număr mare la ștranduri și piscine. La piscina primăriei, în primele ore ale dimineții, se stătea la rând pentru intrare.

"Fiind primul weekend liber după școală, am zis că e modul perfect de a ne relaxa", a spus un elev.

25 de lei pentru câteva ore de răcoare a fost o ofertă prea bună pentru mulți. Cei care nu au ținut cont de buget au ales complexuri private cu piscine mari.Un cocktail în mână și cu mult chef de distracție, așa au arătat lucrurile la piscinele private din marile orașe. Atmosfera a fost ca într-o petrecere în aer liber.

Oricât de scumpă a fost intrarea la piscinele exclusiviste din Iași, prețul a fost cam la jumătate față de București.