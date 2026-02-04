Mai mult spaţiu verde, mai puţină poluare. Asta pare să fie deviza autorităţilor timişorene care au reuşit să inventarieze fiecare centimetru de natură din oraş. Toţi arborii vor fi monitorizaţi şi îngrijiţi, iar cei putrezi depistaţi la timp, înainte de a se prăbuşi şi produce daune. În plus, cetăţenii vor putea transmite în timp real problemele apărute pe teren.

Pe 8 ianuarie, pe o stradă din Timişoara, un copac bolnav cădea peste patru mașini. Pagubele au fost serioase, iar incidentul a ridicat o întrebare simplă: știm, cu adevărat, în ce stare sunt copacii din oraș? După aproape un sfert de secol fără date actualizate, Primăria Timișoara a realizat, în premieră, o evidență completă a patrimoniului verde.

"S-a inventariat fiecare arbore, s-au pus în calcul toate spațiile verzi, inclusiv din scuaruri, din fâşii de spații verzi, la marginea drumului", a transmis Paula Romocean, viceprimar Timişoara.

Conform hărţii digitale, Timişoara dispune de 627 de hectare de spații verzi, ceea ce înseamnă 20-21 m² / locuitor. Cifrele sunt sub standardele europene care recomandă minimum 26 m² / locuitor.

Prin comparaţie, Capitala dispune de mai puţin de 10 m² de spaţiu verde pentru fiecare locuitor.

Arbori cât un bloc de zece etaje, identificați în oraș

Registrul Timişoarei nu se oprește la cifre, ci scoate la lumină și copacii care impresionează prin dimensiuni.

Frasinii și stejarii din zona Muzeului Satului ajung la înălțimi de până la 30 de metri, cam cât un bloc de zece etaje. Iar platanul secular de la Colegiul Național Bănățean are un diametru de peste doi metri. La nivelul întregului oraș, unul din șase arbori depășește zece metri înălțime.

"Pe de-o parte e un element de mândrie, pe de altă parte un element de responsabilitate. Dacă nu este toaletat și îngrijit cu mare atenție, el poate reprezenta şi un pericol pentru copii", a explicat Sorin Ionescu, directorul Colegiului Naţional Bănăţean.

"Cred că Timişoara se străduiește să își întrețină spațiile verzi și să le mențină în stare bună. Vin aici de câteva luni, şi am văzut disciplină în gestionarea copacilor", a spus o turistă străină.

Aproape 180.000 de arbori și beneficii uriașe pentru sănătate

Conform datelor inventariate de primărie, în oraş sunt aproape 180.000 de arbori. Specialiştii spun că aceşti copaci produc oxigen cât pentru mai bine de 700.000 de oameni şi reduc temperatura resimțită vara cu până la 4°C.

"Să trecem de la plantări decorative la ecosisteme funcționale care să ajute solul, în primul rând. Şi, în același timp, să fie verde pe tot parcursul anului indiferent de sezon", a declarat Tunde Maier, de la Societatea Horticultura Timişoara.

Lipsa spaţiului verde înseamnă poluare, unul dintre cele cele mai mari pericole de mediu pentru sănătate, conform OMS, cauzează anual peste 8 milioane de decese premature la nivel mondial. În România, între 23.000 şi 30.000 de oameni mor anual din cauza calității proaste a aerului.

