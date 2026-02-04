Miercuri a fost lansată Timi, asistenta virtuală a Primăriei Timișoara. Vorbește în orice limbă, face programări online și preia sesizări.

Timişorenii pot face programări la Primărie cu Timi, noua asistentă AI. Fritz: E harnica care le ştie pe toate - Sursa: Facebook/ Dominic Fritz

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat într-o postare pe Facebook că, de miercuri, timișorenii o au la dispoziție pe Timi, o asistentă virtuală care îi va ajuta în relația cu Primăria.

"Timi e harnica din primărie care le știe pe toate. Se bazează pe inteligența artificială și lucrează 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână", a precizat Dominic Fritz.

Timi poate fi găsită pe primariatm.ro și în Contul Unic, folosit de peste 140.000 de timișoreni.

Ea comunică în orice limbă, iar aplicația poate fi folosită și în sistem audio.

"Are răspunsuri bazate exclusiv pe informațiile oficiale ale Primăriei. Fără opinii, fără surse externe și fără confuzie", a adăugat primarul Timişoarei.

Timi face programări online în timp real și trimite automat programarea prin SMS, preia sesizări și le direcționează automat către departamentele responsabile.

Dominic Fritz anunță că aplicația este deocamdată în teste.

