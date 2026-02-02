Antena Meniu Search
Video Fiul de 19 ani al unui politician, bătut crunt în faţa unui club din Timişoara

Scene ca-n vestul sălbatic, în fața unui club din Timișoara. Un tânăr de 19 ani, fiu de politician, a fost bătut cu bestialitate de doi fotbalişti cunoscuţi, care au jucat în trecut pentru Poli Timişoara. Agresorii l-au bătut cu pumnii, picioarele și cu o bâtă improvizată. Totul din cauza unei fete. Cei doi agresori au 22 de ani și au fost reținuți.

de Redactia Observator

la 02.02.2026 , 20:07

Un tânăr de 19 ani a fost bătut crunt de un grup de opt persoane, printre care s-ar afla şi fotbalişti care, potrivit unor surse, ar fi făcut parte în trecut din lotul unei echipe Poli. Agresiunea a avut loc după ce victima a participat la ziua de naştere a unui prieten, alături de iubita sa, unde s-ar fi întâlnit cu fostul partener al fetei, un jucător de fotbal.

Potrivit surselor din anchetă, tânărul agresat nu consumase alcool. Conflictul a degenerat rapid: atacatorii l-ar fi pulverizat cu spray lacrimogen, apoi l-ar fi lovit cu un par, găsit ulterior de poliţişti şi ridicat ca probă, având urme de sânge. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportată la spital cu şase copci, suspiciune de fractură la nivelul maxilarului şi o fisură de mandibulă.

Un adolescent de 16 ani, care ar fi încercat să intervină pentru a aplana conflictul, a fost şi el agresat de grup. Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanţele incidentului şi pentru a-i identifica pe toţi cei implicaţi.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

