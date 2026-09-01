"Sunt în faţa blocului". Doar patru cuvinte, dar care, în ultima vreme, pot schimba complet o livrare la adresă. Pentru că "la adresă" nu mai înseamnă întotdeauna "la uşă". De aici a pornit una dintre cele mai aprinse dispute între curieri şi clienţi. Pe de o parte sunt cei care zic: Am plăit pentru livrare la adresă, vreau coletul la uşă. De cealaltă parte, curierii se plâng că nu pot urca de fiecare dată până la apartament, într-o zi cu zeci de livrări.

Regulile sunt clare. Serviciul de curierat prin definiţie este un serviciu "din uşă în uşă", deci coletul trebuie livrat până la uşa apartamentului. În acest sens, există o reglementare în codul civil care spune că bunurile transportate trebuie predate la adresa sau la sediul destinatarului.

Ce spune legea

Cu alte cuvinte, dacă în adresă e specificat şi numărul apartamentului acela e locul în care coletul trebuie livrat. Există şi câteva reguli de bun simţ care ţin în special de greutatea coletului pentru ca şi cel care îl aduce să-l poată transporta în siguranţă. La unele firme de curierat, un colet standard are o limită maximă de 20 de kilograme, iar la altele 30 de kilograme. Peste aceste limite, coletul este considerat "transport marfă", dar contra cost şi acela poate fi transportat până la uşă.

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Dincolo de aceste reguli, există deja un fenomen ca cei care aduc coletele să sune şi să ceară să cobori în faţa blocului sau chiar la câteva blocuri distanţă. Unii curieri fac asta din comoditate, alţii din cauza volumului mare de muncă. Oamenii spun că acest fenomen a început în pandemie, când era normal ca schimbul de colete să se facă în aer liber. Clienţii nemulţumiţi pot face plângeri la firma de curierat, la ANPC sau pot chiar să refuze coletul.