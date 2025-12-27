A trecut Crăciunul, dar în multe case frigiderele tot pline sunt. În aceste condiții apare, inevitabil, o întrebare: ce facem cu toată mâncarea rămasă? Pentru unii o problemă, pentru alții o provocare. Chefii vin cu câteva idei prin care putem transforma sau recicla friptura și prăjiturile în noi preparate delicioase.

În forma inițială, poate nu mai stârnesc pofta nimănui după atâtea. Dar cu puțină imaginație, resturile de sărbători pot deveni preparate-surpriză. Friptura, de exemplu....

"Friptura de purcel o transformăm într-un cubanez, pulled pork, tot felul de sandwichuri. [...] O să folosesc și brânzetul ce l-am avut pe platoul de la gustarea rece și murătura de pe masă", a explicat un chef.

Supa și sarmalele se pot congela și folosi chiar și peste 2 luni. Soluții există și pentru ciorba din frigider, care primește acum o textură... cremoasă.

"Am reîmprospătat-o cu puțin ulei de dovleac și semințe de dovleac, crutoanele, pâinea ce am vorbit ca să nu o pierdem o putem refolosi", a mai explicat bucătarul.

Şi desertul se schimbă după Crăciun

Desertul... e și el nou.

"Cornulețele, fursecurile, puțin cozonac le zdrobim, le punem în formă, facem o budincă de vanilie, o punem peste și intră la cuptor și va ieși produsul final", a explicat bucătarul.

"Toată lumea își ia pâine, cu semințe […] Nu le pierdem, le transformăm în crutoane, în bruschetti și chiar în banala pâine cu ou. Dacă invitații rămân, două bucăți de cașcaval, două bucăți de cârnați pe platou, le punem o folie și dimineața le transformăm într-un mic dejun copios cu o omletă, găigană, sandwichuri calde, nu pierdem nimic", a explicat chef bucătar Călin Negru.

Mare parte din masa de sărbătoare ajunge inevitabil la gunoi

Chiar și așa, o parte din masa de sărbătoare ajunge inevitabil la gunoi.

"Risipa alimentară rămâne o problemă majoră, iar de sărbători încă ne ia valul. În România, în fiecare an sunt aruncate 2,5 milioane de tone de alimente. Asta înseamnă că fiecare dintre noi punem la gunoi cam 70 de kg. Cel mai des se aruncă mâncarea gătită, urmează legumele, pâinea și produsele de panificație și fructele", a spus reporterul Observator Iulia Pop.

Nu suntem singurii. La nivel european, se aruncă anual 20% din mâncare.

