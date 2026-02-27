Tragerea la sorţi Conference League. Echipa lui Raţiu, dublă de foc cu Samsunspor 

Antena Meniu Search
Vineri a avut loc tragerea la sorţi pentru fazele superioare ale Conference League, iar sorţii au stabilit că Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Raţiu, va da piept cu formaţia turcă Samsunspor.

de Cristi Ioniţă

la 27.02.2026 , 15:46
Rayo Vallecano, echipa românului Andrei Raţiu, joacă împotriva lui Samsunspor, în optimile de finală din Conference League Rayo Vallecano, echipa românului Andrei Raţiu, joacă împotriva lui Samsunspor, în optimile de finală din Conference League - Profimedia

Rayo Vallecano s-a calificat în optimi direct din grupă, în timp ce Samsunspor a trebuit să treacă de play-off pentru a ajunge între ultimele 16 echipe rămase în competiţie. Totuşi, turcii în dubla cu Shkendija, 4-0 şi 1-0, astfel că pentru Rayo, echipa lui Andrei Raţiu, dubla cu Samsunspor nu va fi deloc uşoară.

Tot în optimile de finală ale Conference League vom avea şi alte meciuri interesante precum AZ Alkmaar - Sparta Praga sau Crystal Palace - AEK Larnaca.

Program Conference League, optimi de finală 

Lech Poznan - Şahtior Doneţk

AZ Alkmaar - Sparta Praga 

Crystal Palace - AEK Larnaca 

Fiorentina - Rakow 

Samsunspor - Rayo Vallecano 

NK Celje - AEK Atena 

Sigma Olomouc - FSV Mainz

NK Rijeka - Racing Club Strasbourg 

Meciurile din optimi se joacă pe 12 martie, turul, şi 19 martie, returul.

Program Conference League, sferturi de finală 

Sfert 1, Învingătoarea dintre Lech Poznan şi Şahtior Doneţk - Învingătoarea dintre AZ Alkmaar şi Sparta Praga 

Sfert 2, Învingătoarea dintre Crystal Palace şi AEK Larnaca - Învingătoarea dintre Fiorentina şi Rakow 

Sfert 3, Învingătoarea dintre Samsunspor şi Rayo Vallecano - Învingătoarea dintre NK Celje şi AEK Atena 

Sfert 4, Învingătoarea dintre Sigma Olomouc şi FSV Mainz - Învingătoarea dintre NK Rijeka şi Racing Club Strasbourg

Meciurile din sferturi se joacă pe 9 aprilie, turul, şi 16 aprilie, returul.

Program Conference League, semifinale

Învingătoarea Sfert 1 - Învingătoarea Sfert 2

Învingătoarea Sfert 3 - Învingătoarea Sfert 4

Meciurile din semifinale se joacă pe 30 aprilie, turul, şi 7 mai, returul.

Finala Conference League se joacă pe 27 mai, pe Red Bull Arena, din Leipzig.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă Like

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

