Tragerea la sorţi Conference League. Echipa lui Raţiu, dublă de foc cu Samsunspor
Vineri a avut loc tragerea la sorţi pentru fazele superioare ale Conference League, iar sorţii au stabilit că Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Raţiu, va da piept cu formaţia turcă Samsunspor.
Rayo Vallecano s-a calificat în optimi direct din grupă, în timp ce Samsunspor a trebuit să treacă de play-off pentru a ajunge între ultimele 16 echipe rămase în competiţie. Totuşi, turcii în dubla cu Shkendija, 4-0 şi 1-0, astfel că pentru Rayo, echipa lui Andrei Raţiu, dubla cu Samsunspor nu va fi deloc uşoară.
Tot în optimile de finală ale Conference League vom avea şi alte meciuri interesante precum AZ Alkmaar - Sparta Praga sau Crystal Palace - AEK Larnaca.
Program Conference League, optimi de finală
Lech Poznan - Şahtior Doneţk
AZ Alkmaar - Sparta Praga
Crystal Palace - AEK Larnaca
Fiorentina - Rakow
Samsunspor - Rayo Vallecano
NK Celje - AEK Atena
Sigma Olomouc - FSV Mainz
NK Rijeka - Racing Club Strasbourg
Meciurile din optimi se joacă pe 12 martie, turul, şi 19 martie, returul.
Program Conference League, sferturi de finală
Sfert 1, Învingătoarea dintre Lech Poznan şi Şahtior Doneţk - Învingătoarea dintre AZ Alkmaar şi Sparta Praga
Sfert 2, Învingătoarea dintre Crystal Palace şi AEK Larnaca - Învingătoarea dintre Fiorentina şi Rakow
Sfert 3, Învingătoarea dintre Samsunspor şi Rayo Vallecano - Învingătoarea dintre NK Celje şi AEK Atena
Sfert 4, Învingătoarea dintre Sigma Olomouc şi FSV Mainz - Învingătoarea dintre NK Rijeka şi Racing Club Strasbourg
Meciurile din sferturi se joacă pe 9 aprilie, turul, şi 16 aprilie, returul.
Program Conference League, semifinale
Învingătoarea Sfert 1 - Învingătoarea Sfert 2
Învingătoarea Sfert 3 - Învingătoarea Sfert 4
Meciurile din semifinale se joacă pe 30 aprilie, turul, şi 7 mai, returul.
Finala Conference League se joacă pe 27 mai, pe Red Bull Arena, din Leipzig.
