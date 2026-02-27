Calendar ortodox martie 2026. Când avem sărbători cu cruce neagră şi cruce roşie 

Românii se pregătesc de intrarea în luna martie, prima lună de primăvară, dar şi o lună care vine cu numeroase sărbători religioase importante.

Martie este a treia lună a anului din calendarul Gregorian și una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile.

Din punct de vedere astronomic, luna martie începe cu soarele în constelația Vărsătorului și se sfârșește cu soarele în constelația Peștilor. În astronomia veche, martie începea cu soarele în semnul Peștilor și sfârșea în semnul Berbecului.

Din punct de vedere religios, luna martie 2026 aduce câteva sărbători extrem de importante.

Articolul continuă după reclamă

Sărbători religioase în martie 2026

În martie 2026, avem trei sărbători cu cruce neagră şi una cu cruce roşie.

Singura sărbătoare cu cruce roşie este pe 25 martie, zi care, anul acesta, pică într-o miercuri. Pe 25 martie 2026 prăznuim Buna Vestire.

Calendar ortodox martie 2026

Duminică, 1 martie - Sfânta Muceniţă Evdochia (post, dezlegare la ulei şi vin)

Luni, 2 martie - Sfântul Teodot, Sfântul Nicolae Planas (post)

Marţi, 3 martie - Sfinţii Mucenici Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc (post)

Miercuri, 4 martie - Sfântul Gherasim de la Iordan (post)

Joi, 5 martie - Sfântul Mucenic Conon din Isauria (post)

Vineri, 6 martie - Sfinţii 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci (post)

Sâmbătă, 7 martie - Sfinţii Mucenici Episcopi din Cherson; Sfântul Mucenic Efrem, episcopul Tomisului (sărbătoare cu cruce neagră, post, dezlegare la ulei si vin)

Duminică, 8 martie - Sfântul Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj; Sfântul Teofilact Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei (sărbătoare cu cruce neagră, post, dezlegare la ulei şi vin)

Luni, 9 martie - 40 de mucenici, în Sevastia Armeniei (sărbătoare cu cruce neagră, post, dezlegare la ulei şi vin)

Marţi, 10 martie - Sfinţii Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie, Pavel, Anecton şi Crescent (post)

Miercuri, 11 martie - Sfântul Sofronie, patriarhul Ierusalimului (post)

Joi, 12 martie - Sfântul Teofan Mărturisitorul; Sfântul Simeon Noul Teolog (post)

Vineri, 13 martie - Aducerea moaştelor Sfântului Nichifor, patriarhul Constantinopolului; Sfânta Ipomoni (post)

Sâmbătă, 14 martie - Sfântul Benedict din Nursia (post, dezlegare la ulei şi vin)

Duminică, 15 martie - Sfântul Mucenic Agapie şi cei şapte mucenici (post, dezlegare la ulei şi vin)

Luni, 16 martie - Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul (post)

Marţi, 17 martie - Sfântul Alexie (post)

Miercuri, 18 martie - Sfântul Chiril al Ierusalimului (post)

Joi, 19 martie - Sfinţii Mucenici Hrisant şi Daria (post)

Vineri, 20 martie - Sfinţii mucenici ucişi în Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfinţit (post)

Sâmbătă, 21 martie - Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul (post, dezlegare la ulei şi vin)

Duminică, 22 martie - Sfântul Vasile de Ancira, Sfânta Drosida (post, dezlegare la ulei şi vin)

Luni, 23 martie - Sfântul Mucenic Nicon (Denia Canonului Mare) - post

Marţi, 24 martie - Sfântul Cuvios Zaharia (post)

Miercuri, 25 martie - Buna Vestire (sărbătoare cu cruce roşie, post, dezlegare la peşte)

Joi, 26 martie - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil (post)

Vineri, 27 martie - Sfânta Muceniţă Matroană din Tesalonic (Denia Acatistului Bunei Vestiri) - post

Sâmbătă, 28 martie - Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou (post, dezlegare la ulei şi vin)

Duminică, 29 martie - Sfântul Mucenic Marcu, episcopul Aretuselor (post, dezlegare la ulei şi vin)

Luni, 30 martie - Sfântul Cuvios Ioan Scărarul (post)

Marţi, 31 martie - Sfântul Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei (post)

Cristi Ioniţă Like Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰