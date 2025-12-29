Ne pregătim pentru noaptea dintre ani şi e momentul perfect să ne asigurăm că avem tot ce ne trebuie: nu este vorba de decor, local sau rochia de gală, ci de "garanţia" unui an viitor prosper şi norocos. Superstiţiile ne spun că pentru asta trebuie să avem musai pe masă struguri sau peşte, iar banii nu trebuie să ne lipsească. Şi atenţie la pahare sparte! Nu aduc noroc, ba dimpotrivă.

"Mersul cu ursul" este obiceiul popular care anunţă Noul An conform tradiţiei, colindătorii alungă spiritele rele, aduc prosperitate şi noroc. Iar dacă vă trece pragul în prima zi un bărbat brunet... bunăstarea e asigurată.

"La 12 fix, să ne punem dorinţe, asta ar fi principala. Să purtăm roşu şi să avem bani în buzunar, ca să ne meargă bine tot anul" a explicat o tânără.

Dar socoteala dinainte de Revelion nu se potriveşte mereu cu realitatea, mai ales că şi superstiţiile sunt un pic altfel decât credeam cu toţii. De exemplu, celebra lenjerie norocoasă poate fi orice culoare. Cu condiţia să fie puternică şi vibrantă, iar banii din buzunar trebuie neapărat să conţină cifra 5 pentru a garanta un an îmbelşugat. Şi să fie chiar în buzunar, nu pe card...

Femeie: Te duci în piaţă, ce faci cu cardul? Te uiţi la el.

Reporter: Aşa că vă duceţi şi scoateţi bani pentru anul nou să îi aveţi cash.

Femeie: Normal. Păi colindătorii POS n-au... Ce fac, cum îi plătesc? Nu? Numai să vină acum.

Regulile norocoase se aplică şi pentru masa dintre ani

"Opt, nouă, zece, unsprezece, douăsprezece. Atâtea boabe de struguri trebuie să consumăm în noaptea de Revelion. Şi pentru fiecare în parte, ne punem câte o dorinţă. Când am terminat cu acest lucru, luăm repede paharul şi... tendinţa ar fi să-l aruncăm de pământ să-l spargem. În realitate însă, cioburile nu aduc noroc, dimpotrivă. Se spune că dacă spargem ceva în prima zi a noului an, atunci vom avea parte de pagubă. Aşa că, cel mult, turnăm ceva în el şi ciocnim cu cei dragi" a spus reporterul Observator Clara Mihociu.

Din meniu nu trebuie să lipsească peştele, care ne garantează că vom „aluneca printre probleme” tot anul care vine. Atenţie însă, dacă mâncaţi pui norocul "zboară". Şi nu uitaţi de vâsc... pieţele sunt pline.

"Vâscul aduce noroc, sporul casei, în dragoste, mă rog, să te mai pupi sub vâsc. Aşa e tradiţia, aşa am înţeles şi eu. Cumpără mai mult tineretul. Bătrânetul mai puţin" a spus o vânzătoare.

Superstiţiile care ne-au rămas moştenire

Bătrânii cred însă tot în superstiţiile moştenite de la stră-străbunici.

"Obişnuiau fetele să pună busuioc la fântână şi dacă a doua zi era pusă brumă pe el, însemna că se vor căsători" a explicat muzeograful Ana Maria Raţă.

"Se taie o ceapă mare în două, se aleg 12 foi, se pune sare în fiecare, bineînţeles, fiecare se numeşte cu numele lunii din anul care va veni şi, a doua zi dimineaţa, în funcţie de cantitatea de apă strânsă în ele, se ştie în care lună va ploua şi în care va fi secetă" a mai spus Ana Maria Raţă.

Ce-şi doresc românii de la noul an

Iar dincolo de tradiţii şi superstiţii, începutul de an vine pentru mulţi români şi cu dorinţa de schimbare.

"Ca nouă rezoluţie pe 2026: am să încep să folosesc bicicleta ca mod de transport la muncă pentru că trebuie să salvez bani şi aici e un start minunat" a spus cineva.

"În primul rând să fim sănătoşi, să fim norocoşi... că anul 2026 se anunţă mult mai greu decât acesta şi să ne dea Dumnezeu mai multă minte tuturor" a punctat o femeie.

"Deja e al 4-lea an consecutiv când îmi fac harta dorinţelor. Nu, nu am să vă spun că mi s-au realizat toate dorinţele de acolo" a mai spus cineva.

Fie că sunt scrise pe hârtie, în notiţele telefonului sau rămân doar tipărite în minte, rezoluţiile pentru noul an sunt menite să aducă un strop de motivaţie acolo unde este cazul. Pentru ca în decembrie 2026 să putem bifa toate dorinţele din noaptea de Revelion, specialiştii recomandă alegerea unor obiective realizabile, nu miracole sau lucruri care ţin de noroc.

