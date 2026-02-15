Caz îngrozitor într-un sat din Tulcea. Un copil de numai trei ani a sfârşit bătut cu o cruzime greu de descris în cuvinte de iubitul mamei sale. Criminalul de 25 de ani, care în curând va deveni şi el tată, şi-a pierdut cumpătul după o ceartă cu iubita sa. Femeia a fost reţinută pentru complicitate la omor: nu a mişcat un deget să îşi apere copilul. Mai mult decât atât, a ținut moartea fiului ei ascunsă timp de două zile, până când vecinii au sunat la 112.

Ancheta scoate la iveală un scenariu greu de imaginat. Joi seară, bine ameţit de alcool, concubinul mamei copilului a început scandalul. Speriat de cearta dintre adulţi, copilul a început să plângă, iar bărbatul de 25 de ani a vrut să-l facă să tacă. L-ar fi lovit de mai multe ori, inclusiv cu un făraș și o mătură. Iar la final ar fi încercat să îl scufunde cu capul sub apă. Copilul de 3 ani a fost bătut pentru că plângea, de bărbatul de 25 de ani, până l-a lăsat fără suflare. Două zile au stat cu micuţul până când vecinii au sunat la 112.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei doi riscă până la 25 de ani de închisoare

Tatăl agresorului a fost primul care a înţeles ce s-a întâmplat. "Dimineaţă când am intrat l-am găsit mort. Anunţati poliţia, vedeţi ce faceţi şi nu mai ştiu", a declarat tatăl concubinului femeii. Crima a rămas ascunsă încă o zi, până când vecinii au sunat la 112. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru omor calificat. Mama copilului a fost şi ea reţinută, pentru complicitate. Mâine judecătorii vor decide dacă îi trimit sau nu în arest.

Mama copilului ucis în bătaie e însărcinată. Vecinii spun că în casa pe care cei trei o primiseră de la nişte vecini, pentru că nu aveau unde să stea, scandalurile se ţineau lanţ. Specialiștii spun că astfel de tragedii apar, de cele mai multe ori, dintr-un cumul periculos de factori: imaturitatea emoțională, lipsa controlului, consumul de alcool.

"Vârsta tânără a partenerilor poate să explice aceste tipuri de comportamente, nivel scăzut de educaţie parentală şi de educaţie în general poate să angreneze astfel de comportamente. De cele mai multe ori în zonele de sărăcie extremă apare acest consum de alcool şi cumva descărcarea aceasta de frustrare pe diferite victime care par vulnerabile", a declarat Mihaela Rus, psiholog. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei doi riscă până la 25 de ani de închisoare. Iar bărbatul ar putea chiar să fie închis pe viaţă.

