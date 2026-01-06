Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern din "Coalition of the Willing", de la Palatul Élysée. Şeful statului a plecat spre capitala Franţei cu un avion militar.

Pe modelul Donald Trump, Nicuşor Dan a stat de vorbă cu jurnaliştii în uşa avionului, în timpul zborului. El a precizat că se simte nevoia unei aeronave prezidenţiale, însă contextul socio-economic din România nu permite o astfel de achiziţie. Pentru deplasările mai lungi, Nicuşor Dan a declarat că Administraţia Prezidenţială va închiria un avion.

Dat fiind faptul că sărbătorile de iarnă se apropie de final, Nicuşor Dan a fost întrebat şi cum a petrecut în această perioadă. Preşedintele a declarat că de Crăciun a mers cu colindul alături de copii, iar Moş Crăciun i-a adus "mănuşi şi şosete". În noaptea de Revelion, preşedintele a petrecut până la 3 dimineaţa: "Asta îmi perturbă somnul şi acum. Am fost mai mulţi părinţi şi copii, iar copiii trăgeau de noi să mai stăm", a declarat Nicuşor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰