Hotelierii trag linie la final de vacanţă! Deşi perioada Revelionului nu părea promiţătoare, pârtiile deschise şi zăpada abundentă au salvat situaţia. În cele şase zile de vacanţă, în Poiana Braşov au fost peste 150 de mii de schiori, iar hotelurile au avut grad de ocupare chiar şi de 100%. Însă, la pachet cu numărul mare de vizitatori au venit şi accidentele. Salvatorii montani au avut de lucru constant.

Deşi la începutul vacanţei de Revelion vremea nu a fost de partea lor, turiştii au putut schia doar graţie zăpezii artificiale. Primele ninsori au început abia pe 1 ianuarie.

Neoficial, sezonul sporturilor de iarnă a început în staţiunea Poiana Braşov pe 30 decembrie 2025. Atunci au fost deschise pârtiile pentru începători Bradul şi Stadion. Oficial, însă, sezonul a început abia pe 2 ianuarie când a fost deschisă zona superioară din domeniul schiabil al staţiunii Poiana Braşov.

Însă, turiştii nu s-au lăsat descurajaţi. Au venit în număr mare în Poiana Braşov şi au umplut hotelurile până la refuz.

"Pentru Revelion am avut un grad de ocupare de 100%, un pachet foarte atractiv cu patru nopţi, cu seri tematice şi spectacole, cu artişti de renume, naţional şi internaţional, plus cabaret. De aici şi rezultatul foarte bun cu peste 500 de turişti cazaţi", spune Bianca Socol, reprezentantă hotel.

Aglomeraţia din staţiune a fost vizibilă şi la porţile de acces de la telecabine.

"În cele şase zile de când s-a deschis domeniul schiabil din Poiana Braşov, am avut peste 150 de mii de treceri prin turnichete. Cele mai multe au fost în ultimele două zile, respectiv în şase şi în şapte ianuarie. În fiecare zi s-au înregistrat peste 30 de mii de treceri prin turnichete", spune Sorin Toarcea, purtător de cuvânt primăria Braşov.

Mulţi schiori pe pârtii înseamnă, inevitabil, şi un număr mare de accidente. Salvamontiştii au avut de lucru la foc continuu. În doar şase zile, au intervenit la 47 de cazuri, în urma cărora 50 de persoane au fost rănite.

"Au fost câteva zile în care zăpada a fost mai moale, deci a şi plouat peste acea zăpadă. Noi îi spunem „zăpada ortopedică", fiindcă au fost foarte multe entorse la nivelul membrelor inferioare", spune Nicuşor Jinga, Salvamont Poiana Braşov.

Vacanţa relaxantă de Revelion s-a terminat cu un test de răbdare pentru turişti. În drum spre casă, timpii de deplasare au fost de 2-3 ori mai mari, în comparaţie cu cei normali, în special pe DN1 şi Valea Prahovei.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

