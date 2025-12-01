Mai mulți susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-au îmbrâncit și au rupt cordonul de siguranță, forțând intrarea în Catedrala Reîntregirii, unde acesta a fost întâmpinat de câteva femei și copii, veniți din alte zone ale țării, cu buchete de flori, scrie Agerpres.

Susținătorii lui Călin Georgescu s-au îmbrâncit cu jandarmii. Au forțat intrarea în Catedrala din Alba Iulia - YouTube/Alba24.ro

Iniţial, potrivit celor discutate de către organizatorii adunării de la Alba Iulia pentru Călin Georgescu, ar fi urmat să intre în Catedrala Reîntregirii doar fostul candidat, însoţit de câteva persoane. Însă, la intrarea în curtea Ansamblului Catedralei Reîntregirii, susţinătorii lui Georgescu au forţat cordonul de jandarmi, intrând în număr mare în lăcaşul de cult, unde, unii dintre ei, au scandat "Călin Georgescu este preşedinte!", "Călin, te iubim!".

Aici, Georgescu a primit flori din partea unor persoane venite special la Alba Iulia pentru a se întâlni cu fostul candidat la prezidenţiale, după cum au afirmat, şi el s-a fotografiat cu acestea în imediata apropiere a altarului.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Georgescu, întâmpinat de susţinători în curtea Catedralei

Ulterior, Georgescu a mai făcut poze cu susţinători de-ai săi în curtea Catedralei, părăsind apoi zona.

Acesta a fost întâmpinat de două femei în costume naţionale, cu pâine şi sare, şi şi-a făcut cu greu drum prin mulţimea care îl aştepta la Monumentul Unirii de pe Platoul Romanilor.

Susţinătorii lui au scandat "Călin Georgescu este preşedinte!", "Uniţi, cu toţi, să scăpăm de hoţi!", "Călin, te iubim!", "Uniţi, luptăm, ţara apărăm!".

A existat şi un alt incident, imediat după ce fostul candidat la prezidenţiale a coborât din maşină, cu un bărbat care i-a strigat "Marş la Moscova!". Acesta a fost rapid înconjurat de mai multe persoane, care au încercat să îi ia din mâini pancarta pe care scria acelaşi mesaj.

Fostul candidat a susţinut un discurs

Călin Georgescu le-a vorbit celor prezenţi despre semnificaţia Zilei Naţionale şi despre nevoia de a simţi la fel în fiecare zi.

"1 Decembrie 1918 este reîntregirea fiinţei noastre şi nu doar o simplă rectificare administrativă a unei nedreptăţi istorice. România nu trebuie să fie doar simplă geografie, ci să devină din nou o istorie vie. Astăzi, 1 decembrie 2025, nu simt bucurie, ci durere. Sunt cutremurat să văd că oamenii aşteaptă să bifeze o anumită zi. În fiecare zi, în fapt, ar trebuie să fie Ziua Naţională. Sufletul şi sufletul românesc în mod special nu este de vânzare. Suntem datori să păstrăm vie clipa când naţiunea română a stat dreaptă în faţa istoriei. Trebuie să ne luăm soarta în mâini şi să înţelegem, odată pentru totdeauna, că fără Iisus Hristos nu putem face nimic. Luptaţi să deveniţi conştienţi, lăsaţi nădejdea să ardă în voi zi de zi, nu doar de Ziua Naţională", a spus Georgescu.

Manifestarea a fost una autorizată.

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰