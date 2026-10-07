Operaţii estetice cu risc de mutilare. Sute de femei şi bărbaţi s-au expus pericolului într-un salon de tatuaje unde proprietara făcea implanturi faciale şi în zone intime, chiar dacă nu avea dreptul să practice medicina. Îşi făcea intens reclamă şi se lăuda că avea clienţi din Franţa şi Anglia. Un control comun, al Poliţiei şi Direcţiei de Sănătate Publică, a oprit afacerea periculoasă.

Utilizator: Ce mărime şi câte recomandaţi pentru a avea un efect plăcut pentru parteneră?

Esteticiană: La fiecare procedură, personalizez desenul după aceste criterii şi împreună cu pacientul alegem mărimea bilelor.

Cu astfel de promovare pe reţele sociale, falsul medic estetician atrăgea clienţi pe bandă rulantă.

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"Rezultatul final este un animăluţ cu cei trei "i": invincibil, indispensabil şi indimenticabil! Unde loveşte, nu se mai opreşte!", declara pe TikTok falsa esteticiană.

Sute de proceduri făcute fără drept de practică

Poliţiştii spun că falsul medic estetician a făcut doi ani intervenţii cu bisturiu şi anestezie, pe care nu avea dreptul să le execute. Ca să se pună la adăpost, îşi obliga clienţii să renunţe la orice pretenţie în caz de eşec.

"Au fost identificate 433 de declaraţii pe proprie răspundere, completate de pacienţi pentru proceduri care intră în sfera actului medical", a declarat Elena Tufan, procuror al Parchetului Judecătoriei Constanţa.

Clienţii plăteau mii de lei pentru intervenţii

Pentru intervenţii, bărbaţii plăteau 5.000 de lei. O parte dintre clienţi au avut, însă, probleme mari.

"A întâmpinat probleme după îndepărtarea implanturilor, prezentându-se la o unitate medicală necesitând internare şi intervenţie chirurgicală", a mai precizat Elena Tufan.

"O intervenţie chirurgicală trebuie să se facă în săli de asepsie totală. Riscă pierderea organului, nu numai a funcţiei", a subliniat Irena Smadea, medic dermatolog.

"Mi se pare aberant, chiar la stradă să poţi să pui implant genital şi bile...", a transmis un bărbat.

Cum pot fi verificaţi specialiştii înainte de o procedură

Observator a încercat să stea de vorbă cu proprietara salonului acuzată de poliţişti de practicarea unei meserii fără drept. Ea este anchetată sub control judiciar acum.

Chiar dacă reţelele sociale sunt pline de reclame ale aşa-zişilor specialişti, nu face nicio programare înainte să verifici dacă persoana figurează pe site-ul Colegiului Medicilor cu autorizaţie de liberă practică.