Tânăr, arestat după ce a convins o copilă de 7 ani să-i trimită poze sexuale. Ar fi racolat-o de pe Roblox

Un bărbat de 24 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar instrumentat de DIICOT Piteşti, fiind acuzat că ar fi convins online o fetiţă de 7 ani să-i trimită fotografii cu ea în ipostaze sexuale explicite. Surse Observator spun că suspectul ar fi contactat copila prin intermediul jocului Roblox.

"Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 24 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de determinare sau înlesnire a întreținerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori, corupere sexuală a minorilor și pornografie infantilă.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, pe parcursul lunii mai 2025, bărbatul, prin intermediul unei platforme online, ar fi determinat în mai multe rânduri, o persoană vătămată minoră (7 ani), să execute asupra sa acte de natură sexuală, în scopul producerii de materiale cu conținut pornografic", se arată într-un comunicat emis de IPJ Argeş.

Potrivit anchetatorilor, în luna mai 2025, suspectul ar fi contactat-o pe fetiţa de 7 ani prin intermediul unei platforme online. Bărbatul ar fi determinat-o, în mai multe rânduri, să producă materiale cu conţinut pornografic.

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Poliţiştii spun că acesta ar fi obţinut de la minoră mai multe imagini cu conţinut sexual explicit. În acelaşi timp, bărbatul i-ar fi trimis în mod repetat materiale pornografice.

Surse Observator: copila ar fi fost racolată de pe Roblox

Surse Observator spun că fetiţa ar fi fost abordată prin intermediul platformei Roblox. Bărbatul este originar din Suceava, dar ar fi locuit în Marea Britanie în perioada în care s-au întâmplat evenimentele. Potrivit aceloraşi surse, acesta a fost ridicat de autorităţi.

La data de 23 iunie 2026, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Piteşti au dispus reţinerea tânărului. Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi cetăţeneşti din cadrul Tribunalului Argeş a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.