Tânăr din Brăila, arestat după ce a agresat sexual două angajate și a vandalizat o sală de jocuri

Un bărbat de 25 de ani din Brăila a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a agresat sexual două angajate ale unei săli de jocuri de noroc și a provocat distrugeri, inclusiv unui aparat electronic și unei oglinzi, informează News.ro.

de Redactia Observator

la 22.11.2025 , 21:06
Potrivit IPJ Brăila, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila - Biroul de Investigaţii Criminale, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, au dispus reţinerea, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, a unui tânăr de 25 de ani, din Brăila, cercetat pentru agresiune sexuală şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

"În fapt, din materialul probator administrat s-a reţinut că, la data de 21 noiembrie a.c., tânărul, în timp ce se afla în incinta unei săli de jocuri de noroc, ar fi agresat sexual două angajate. De asemenea, acesta ar fi provocat distrugeri unui aparat de jocuri electronice şi ar fi distrus şi o oglindă, tulburând astfel, prin acţiunile sale, ordinea şi liniştea publică", a arătat Poliţia.

Sâmbătă, instanţa de judecată a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila şi a dispus arestarea preventivă a tânărului, pentru 30 de zile. El a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă.

