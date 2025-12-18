Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Culmea ironiei. Un pompier din Brăilă, rănit după ce a încercat să aprindă focul cu o substanţă inflamabilă

Un pompier în vârstă de 25 de ani din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a fost rănit în urma unui incendiu izbucnit la locuinţa sa din municipiul Brăila, după ce ar fi încercat să aprindă focul într-o sobă cu o substanţă inflamabilă, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 18.12.2025 , 16:18
Culmea ironiei. Un pompier din Brăilă, rănit după ce a încercat să aprindă focul cu o substanţă inflamabilă - Culmea ironiei. Un pompier din Brăilă, rănit după ce a încercat să aprindă focul cu o substanţă inflamabilă - Shutterstock

Tânărul a suferit arsuri la mâini şi picioare, fiind transportat la un spital din Bucureşti, a informat joi Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al ISU Brăila. Potrivit sursei citate, miercuri seara, la ora 18.20, Dispeceratul ISU a fost anunţat despre producerea incendiului la o casă situată pe strada Edmund Nicolau din municipiul Brăila.

În urma incendiului au ars bunurile dintr-o încăpere şi s-au degradat pereţii din două camere

La locul intervenţiei s-au deplasat trei autospeciale de stingere, o ambulanţă cu medic a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Brăila şi echipaje ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila. La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta într-o cameră a locuinţei, cu degajări mari de fum. În urma evenimentului a rezultat o victimă, inconştientă, cu semne vitale, care a fost preluată de echipajul medical al ambulanţei SAJ.

Articolul continuă după reclamă

"Victima, în vârstă de 25 de ani, este angajat ca soldat gradat profesionist în cadrul ISU Dunărea Brăila din februarie 2025. Aflat în timpul liber, acesta a încercat să aprindă focul într-o sobă cu acumulare de căldură (teracotă) folosind o substanţă inflamabilă Victima a fost transportată la UPU Brăila, în stare inconştientă, cu arsuri pe căile respiratorii superioare, membrele superioare şi inferioare, ulterior fiind a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgenţă 'Bagdasar Arseni' Bucureşti", a transmis ISU Brăila.

În urma incendiului au ars bunurile dintr-o încăpere şi s-au degradat pereţii din două camere, o baie şi bucătărie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pompieri braila incendiu
Înapoi la Homepage
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: &#8220;Dreptate mioritică&#8221;
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat! Impresara a făcut marele anunț
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat! Impresara a făcut marele anunț
Comentarii


Întrebarea zilei
Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii?
Observator » Evenimente » Culmea ironiei. Un pompier din Brăilă, rănit după ce a încercat să aprindă focul cu o substanţă inflamabilă