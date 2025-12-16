Bărbat din Brăila, arestat preventiv după ce a dat 5 spargeri într-o noapte

Un bărbat de 29 de ani din Brăila a fost reținut și ulterior arestat preventiv, după ce ar fi comis cinci furturi calificate într-o singură noapte. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi spart un apartament, mai multe autoturisme și sedii de societăți comerciale din municipiu.

"La data de 15 decenbrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brăila - Biroul Investigații Criminale, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, au reținut pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, un bărbat de 29 de ani din Brăila, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată", potrivit unui comunicat al IPJ Brăila.

În fapt, din materialul probator administrat s-a reținut că, în noaptea de 3 spre 4 decembrie 2025, bărbatul ar fi săvârșit 5 fapte de furt calificat dintr-o locuință, din mai multe autoturisme și din Societăți Comerciale din municipiul Brăila.

Judecătoria Brăila a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila și a dispus arestarea preventivă față de bărbat, pentru o perioadă de 30 de zile, fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

