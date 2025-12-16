Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bărbat din Brăila, arestat preventiv după ce a dat 5 spargeri într-o noapte

Un bărbat de 29 de ani din Brăila a fost reținut și ulterior arestat preventiv, după ce ar fi comis cinci furturi calificate într-o singură noapte. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi spart un apartament, mai multe autoturisme și sedii de societăți comerciale din municipiu.

de Redactia Observator

la 16.12.2025 , 16:14
Bărbat din Brăila, arestat preventiv după ce a dat 5 spargeri într-o noapte Bărbat din Brăila, arestat preventiv după ce a dat 5 spargeri într-o noapte - IPJ Brăila

"La data de 15 decenbrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brăila - Biroul  Investigații Criminale, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, au reținut pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, un bărbat de 29 de ani din Brăila, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată", potrivit unui comunicat al IPJ Brăila.

În fapt, din materialul probator administrat s-a reținut că, în noaptea de 3 spre 4 decembrie 2025, bărbatul ar fi săvârșit 5 fapte de furt calificat dintr-o locuință, din mai multe autoturisme și din Societăți Comerciale din municipiul Brăila.

Judecătoria Brăila a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila și a dispus arestarea preventivă față de bărbat, pentru o perioadă de 30 de zile, fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

spargeri braila furt calificat
Înapoi la Homepage
Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc
Comentarii


Întrebarea zilei
Excluşi din Medicină pentru concedii medicale ilegale. Vi se pare o măsură prea drastică?
Observator » Evenimente » Bărbat din Brăila, arestat preventiv după ce a dat 5 spargeri într-o noapte