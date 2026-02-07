Antena Meniu Search
Atenţie la apelurile telefonice pe care le primiţi! O nouă metodă de fraudă, mai „sofisticată“, este folosită tot mai des de infractori. Aceştia folosesc inteligența artificială pentru a clona vocea unor persoane apropiate și astfel conving victimele să trimită bani. 

de Cristina Niță

la 07.02.2026 , 08:47

Metoda este una simplă, dar foarte eficientă. Escrocii folosesc înregistrări audio din mediul online, clipuri sau mesaje vocale pentru a crea atenție, o copie aproape identică a vocii unei persoane cunoscute.

Apoi sună și spun că aceasta a suferit un accident, are o problemă medicală sau are nevoie de bani urgent. Scopul este de a provoca panică și a obține bani. Înainte ca victima să apuce să verifice informația.

Autoritățile le recomandă oamenilor ca, în momentul în care primesc astfel de apeluri, să închidă telefonul și să sune persoana pe un număr cunoscut. De asemenea, este important să nu oferim bani unor astfel de persoane, să nu oferim date personale sau detalii bancare. 

Polițiere indeamnă pe cetățenii să fie vigilenți, să își avertizeze apropiații, în special persoanele vârznice care pot cădea pradă ușor unor astfel de fraude.

Cristina Niță
Cristina Niță Like

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

