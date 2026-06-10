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Tânăr ucrainean, pierdut în Munţii Maramureşului, găsit după 4 zile de salvamontişti

Tânăr ucrainean aflat de patru zile în Munţii Maramureşului, găsit de salvamontişti - Salvamont Maramureş
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Larisa Andreescu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.06.2026, 10:12 | Modificat la 10.06.2026, 10:21

Un ucrainean care se afla de patru zile în Munţii Maramureşului a fost găsit de salvamontişti. Era epuizat fizic şi deshidratat. El a fost predat poliţiştilor de frontieră.

O echipă a Salvamont Maramureş a intervenit, marţi seară, în zona Repedea din Munţii Maramureşului, pentru căutarea şi acordarea primului ajutor unui cetăţean ucrainean epuizat şi deshidratat, care nu se mai poate deplasa, fiind de patru nopţi pe munte.

"După 4 zile de incertitudine şi peste 25 de kilometri parcurşi pe jos prin masivul muntos, tânărul ucrainean de 23 de ani a fost găsit de salvatori. ​Era epuizat fizic, fără a se putea orienta şi deshidratat, dar cel mai important: este în viaţă şi fără probleme medicale grave. Tânărul a fost predat colegilor de la Poliţia de Frontieră Poieni pentru procedurile legale şi asistenţă", au transmis salvamontiştii.

Cu o noapte înainte, salvatorii montani au intervenit după ce patru persoane, trei cetăţeni englezi şi un cetăţean român, aflate într-o drumeţie în zona Trei Apostoli din Munţii Gutâi, au întâmpinat dificultăţi majore după ce unul dintre turiştii englezi a căzut de pe o stâncă. Salvatorii au asigurat şi recuperat victima, celelalte trei persoane fiind coborâte în siguranţă de pe munte, la rândul lor.

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Larisa Andreescu
Larisa Andreescu
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