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Video Tânără de 19 ani, acroşată de tren în Mangalia. Avea căștile în urechi și nu a auzit locomotiva

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.08.2026, 09:40 | Modificat la 09.08.2026, 10:16

Căştile audio pe care le purtăm pe stradă ne pot pune viața în pericol. O tânără de 19 ani a fost la un pas să moară, după ce a traversat calea ferată şi a fost acroşată de un tren. Totul s-a întâmplat în gara din Mangalia, acolo unde fata a vrut să traverseze şinele. Problema este că nu s-a asigurat şi nici nu a auzit trenul venind spre ea, pentru că avea căştile în urechi.

Doar o minune a făcut ca tânăra să nu fie ucisă pe loc. Medicii au transportat-o de urgenţă la spital. Poliţiştii au deschis un dosar penal şi l-au testat pe mecanicul locomotivei pentru consum de alcool. Rezultatul a ieşit negativ.  

Accidentul a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 19.15, în Gara Mangalia.

Tânăra de 19 ani a fost lovită în timpul manevrei de regarare a unei tren de la linia 6 la linia 2.

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CFR Infrastructură Constanța susține că aceasta traversa liniile printr-un loc nepermis. "Potrivit martorilor, aceasta avea căști în urechi și nu a auzit semnalele cu fluierul date de partida de manevra", transmite compania.

 

Redactia Observator
Redactia Observator
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