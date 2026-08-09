Misiune contracronometru la peste o mie de metri altitudine, într-unul dintre cele mai inaccesibile locuri din România. Doi alpiniști germani au rămas blocați în Peretele Văii Albe, cea mai mare astfel de stâncă din țara noastră. Pentru salvarea lor a fost declanșată una dintre cele mai dificile intervenții aeriene de până acum.

Salvamontiștii au fost ridicați cu elicopterul și inserați direct în peretele abrupt, în condiții meteo extrem de instabile. Ceața și ploaia au complicat misiunea, iar fiecare minut a contat. Salvatorii au fost nevoiți să schimbe planul din mers și să îi scoată pe cei doi alpiniști pe rând. În cele din urmă, cei doi străini au fost coborâţi cu bine de pe munte.

Sergiu Frusinoiu, salvator montan şi paramedic care a fost primul care s-a lansat din elicopter în Valea Albă din Bucegi a povestit, pe Facebook, că operaţiunea de sâmbătă, din Valea Albă, extrem de dificilă, de altfel, a fost "ca un vis frumos doar că a fost realitate".

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El spune că se aştepta la o intervenţie dificilă din cauza condiţiilor meteo schimbătoare, ceea ce s-a şi întâmplat, publicând o fotografie cu un curcubeu care a apărut pe munte după perioadele de ceaţă care au învăluit crestele Bucegilor în timpul operaţiunii.

"După ce reperăm victimele, trolistul îmi face semn că începem inserţia. O inserţie prin troliere dificilă pentru toţi. Elicopterul foarte aproape de perete solicitând piloţii, cablul troliului foarte lung, solicitând trolistul şi zona foarte îngustă, mai degrabă o grotă în care trebuia să intru perfect ca să reuşim. Plin de adrenalină, înfig mâna într-o priză şi mă trag spre gruparea în care stăteau cei doi şi conectez coada Lezard-ului, acţiune care marchează finalul trolierii. Elicopterul pleacă degrabă şi, în timp ce eu amenajez un amaraj solid şi echipez prima victimă, al doilea salvator este adus pentru a o extrage. Planul nu a funcţionat. Odată cu începerea trolierii, în câteva secunde, ca în basme, valea se umple de ceaţă şi elicopterul este forţat să facă un escape cu salvatorul în cablu", povesteşte salvamontistul.

Acesta relatează că ulterior a început ploaia, "cât să îşi facă loc până în cele mai umbrite zone ale corpului în timp ce dau găuri cu bormaşina şi construiesc amaraje pe sunete de tunete".

"După multă muncă şi manevre tehnice, reuşesc să îi aduc pe cei doi în siguranţă la baza peretelui, moment în care un superb curcubeu îşi face apariţia şi ploaia se opreşte. Elicopterul poate lucra din nou şi aşa colegul Andrei este troliat şi extrage prima victimă, rămânându-mi sarcina de a ieşi cu cea de-a doua", a mai povestit salvamontistul.

Acesta a dezvăluit că cei doi germani, salvamontişti şi ei, le-au spus salvatorilor prahoveni "că nu ar fi crezut că în România se fac asemenea salvări cu elicopterul, poate doar în Elveţia"

"La care îi răspund: «we're evolving»", spune Sergiu Frusinoiu.

"Un mesaj primit de la un coleg, îmi spune: «ţi-ai îndeplinit visul să faci salvare din Peretele Văii Albe» şi asta a descris exact ce simt. Deşi se simte ca o destinaţie, după ani de pregătire personală şi antrenamente cu colegii, de fapt, e doar un început de drum. Mulţumirile merg spre echipajul elicopterului 337 şi spre colegii de la Salvamont Prahova a căror ţintă este evoluţia şi profesionalismul. Am decis de mult să nu mai postez, dar am vrut ca povestea asta să rămână scrisă pentru când memoria nu va mai fi de partea mea", mai scrie salvatorul montan.

Doi alpinişti, cetăţeni germani, salvatori montani, au rămas blocaţi în peretele Văii Albe din Bucegi, cel mai mare perete stâncos din România, având o înălţime verticală netă de aproximativ 400 de metri. Ei au solicitat ajutorul salvamontiştilor şi au fost recuperaţi în siguranţă.