Timișoara își redescoperă trecutul și îl transformă în experiențe pentru prezent. Foste spații industriale și construcții tehnice, uitate ani la rând, sunt acum deschise publicului și turiștilor. Unul îi urcă pe vizitatori la peste 50 de metri deasupra orașului, celălalt găzduiește sute de evenimente în fiecare an. Locuri care odinioară aveau un rol strict practic au devenit astăzi puncte de atracție și spații pentru comunitate.

În cartierul istoric Iosefin din Timișoara, un fost turn de apă a primit o nouă viață. Clădirea, mult timp inaccesibilă publicului, a fost restaurată și transformată într-un punct de belvedere și spaţiu cultural.

În ultimii mai bine de 100 de ani, a fost doar un reper pe harta Timișoarei. De acum, Turnul de Apă poate fi și vizitat, iar priveliștea de la peste 50 de metri înălţime este absolut spectaculoasă. Construit în urmă cu un secol pentru nevoile orașului, turnul are acum o nouă misiune: să-și dezvăluie povestea turiștilor și să ofere o panoramă unică asupra Timișoarei.

Turnul de Apă din Iosefin a fost restaurat în șase ani, cu o investiție de 11 milioane de lei. Rezervoarele originale din 1914 au devenit spații expoziționale, iar liftul panoramic urcă turiștii la 24 de metri.

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"Arată frumos, am văzut videouri și am zis că e momentul potrivit să vizităm și noi. Este un nou punct de reper pentru Timișoara.", spune o tânără.

"Ne bucurăm că s-a deschis tunul de apă și profităm de tururile acestea ghidate, care sunt foarte interesante.", adaugă un vizitator.

"Am venit din Craiova. Am văzut când s-a inaugurat acest turn de apă și mi-am dorit să vin să îl văd.", menţionează un turist.

"Cei care vizitează turnul pot admira măiestria celor care au transformat o clădire construită inițial pentru oamenii specializați în lucrări de întreținere, care nu era destinată publicului larg. Acum, clădirea a fost adaptată astfel încât oricine este curios să o poată descoperi și vizita.", explică Dan Codre, ghid turistic.

Acoperișul înclinat și scările au fost printre cele mai mari provocări pentru proiectanți. Spațiul poate primi până la 60 de persoane și va găzdui expoziții, evenimente culturale și activități educaționale.

Un alt loc în care istoria industrială nu a fost pusă sub lacăt e aici. Fosta fabrică de Azur din Timișoara, mult timp lăsată în paragină, a primit o nouă viață și a devenit un spațiu pus în slujba comunității. Aici, trecutul industrial se întâlnește cu prezentul, prin expoziții, evenimente și proiecte dedicate oamenilor.

"A fost o clădire în care se fabrica săpun înainte, pe care noi am achiziționat-o în 2018 și am reabilitat-o complet, iar la mijlocul lui 2020 am deschis-o pentru publicul timișorean.", precizează Oana Simionescu, director.

În fosta fabrică au loc anual peste 300 de evenimente. Timișoara își redescoperă astfel patrimoniul industrial, iar clădirile de altădată devin astăzi spații pentru cultură, comunitate și experiențe noi.