Comuna din România unde zeci de familii trăiesc fără curent. Chisăliţă: "E un flagel absurd"

În România anului 2026, aproximativ 5.600 de gospodării trăiesc încă fără energie electrică. În Munții Cernei, zece case izolate au fost electrificate prin programul "Energie pentru viață", iar inițiatorii proiectului au lansat de la Padeș un nou apel către autorități: accesul la curent nu ar trebui să rămână un privilegiu pentru mii de familii. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, vorbește despre un "flagel absurd" care trebuie rezolvat.

Sunt atât de departe, fizic, dar și operațional, de primul stâlp, încât racordarea la rețeaua de distribuție este efectiv puțin probabilă. Acestei categorii de români I se adresează programul "Energie pentru viață", derulat de Asociația Energia Inteligentă, ajuns la a unsprezecea ediție, și care a însemnat șansa pentru aproape o sută de gospodării să aibă acces la utilități de primă necesitate.

Zece gospodării din Munții Cernei, electrificate prin programul "Energie pentru viață"

Inițiatorii și voluntarii programului "Energie pentru viață" au ajuns zilele acestea în Munții Cernei, din județul Gorj, mai exact în comuna Padeș, unde au identificat, cu ajutorul autorităților locale gospodăriile cu cele mai mari nevoi, aflate la kilometri de distanță de centrul administrativ, scrie Mediafax.

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Sunt case - așa-numite conace în general cu două camere și anexe - unde locuiesc familii cu copii sau bunici care nu au avut niciodată alimentare continuă cu curent, iar cu panourile montate de echipele de specialiști, pot să aprindă pentru prima dată un bec în casă sau să își poată ține alimentele într-un frigider, să asculte radio sau știrile la televizor.

"În această săptămână, practic, am reușit să rectificăm în zece case, în trei cătune pe care le are această comună", a povestit Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, inițiatorul programului cu ajutorul căruia sute de români cu venituri modeste sau bătrâni cu pensii infime au putut să renunțe la lumânări și felinare și să aibă curent în casă apăsând un întrerupător și fără să se gândească pe mai departe la factura de curent, pe ce de altfel mulți, în condiții normale de racordare, nu ar fi putut probabil să o achite.

"Pentru ei este o renaștere". Mii de case din România sunt încă neelectrificate

"Oamenii ăștia nu înțeleg, nu știu și pur și simplu pentru ei totul este o noutate, pentru ei este o renaștere, așa cum și pentru noi a fost o idee foarte importantă să venim în Padeș, pentru că încercăm în fiecare an să găsim laitmotiv pentru care să convingem autoritățile din România, să convingem reprezentanții României că ceea ce se întâmplă în România cu aceste case neelectrificate nu este totuși o situație individuală, nu este doar o excepție, reprezintă efectiv un flagel, un flagel efectiv absurd, în sensul în care în secolul 21 să nu poți să garantezi accesul pe care inclusiv Constituția-l garantează, la energie", a explicat președintele AEI jurnaliștilor care s-au alăturat acțiunii de electrificare din Munțiii Cernei.

"Am venit la Padeș spunând lansând proclamația de electrificare a caselor de la Padeș. De ce? Pentru că în 1821, ceea ce înseamnă făurirea României a plecat de aici, de la Padeș, proclamația de la Padeș, a plecat de la prima idee care a existat vreodată pe aceste teritorii că norodul este cel care trebuie să dicteze, iar conducătorii trebuie să-și asume responsabilitățile de lider și a face ca acest norod să beneficieze de un minim necesar.

Credem că proclamația pe care o lansăm astăzi de la Padeș de electrificare ar trebui să fie, noi sperăm să fie au auzită de autorități, pentru că a electrificat cele 5.600 de case care mai sunt în România înseamnă o sumă foarte mică la nivelul autorităților. E adevărat că este o sumă foarte mare dacă ne gândim la ceea ce facem noi, dar credem că se poate și credem că semnalul de alarmă pe care îl tragem și semnalul pe care îl tragem trebuie să fie unul de așa natură, cât chiar să miște lucrurile", a explicat Dumitru Chisăliță.

Aproape 100 de case au primit curent în ultimii șase ani

Proiectul "Energie pentru viață" a debutat acum șase ani, pornind de la o serie de întâmplări pe care echipa AEI le-a avut la nivel personal în România, în munți, legate de lipsa energiei electrice din foarte multe imobile.

Până la momentul de față, inclusiv cu cele zece case din Munții Cernei, AEI a ajutat la electrificarea a 38 de cătune, respectiv undeva la 97 de case.

"Când vom termina practic toată zona, ne vom întoarce după ce vom mai obține niște bani, probabil într-o lună de zile să mai electrificăm încă zece case în în această zonă. Deci anul acesta vom depăși suta de case electrificate de asociație în șase ani de zile. O acțiune pe care, repet, nu avem pretenția de rezolvare a problemei României. Avem în schimb pretenția de a atrage un semnal, un semnal foarte puternic, că și oamenii aceștia sunt până la urmă români și și ei fac parte din norodul României și trebuie și ei ajutați și nu abandonați", a subliniat Dumitru Chisăliță.

Cât costă electrificarea unei gospodării izolate

Potrivit calculelor orientative, montarea unui sistem pentru o gospodărie ajunge la aproximativ 5.000 de euro, iar apelul președintelui AEI este atât la adresa autorităților, cât și a companiilor care, în ultima perioadă, susțin din ce în ce mai puțin financiar eforturile de a a aduce energie în casele românilor din zone izolate.

"Cam asta este proclamația de la Padeș, de a înțelege că această problemă nu este o problemă a unei asociații, este o problemă a unei Românii. Este problema noastră, a tuturor românilor, care nu trebuie să întoarcem capul, nu trebuie, nu trebuie să închidem ochii, nu trebuie să ne facem că nu știm.

Trebuie să recunoaștem că da, este o mare problemă, că suntem unici în Europa și din acest punct de vedere, suntem unici din nou într-un mod al ultimului loc pe care îl ocupăm. Iar a merge mai departe, iar a fi într-adevăr într-o Românie care ține capul sus, trebuie să fie realizate ținând seama și de aceste greutăți care există în România, adică mii de case, mii de copii, mii de oameni care stau în întuneric la lumina lumânării, stau a lămpi cu petrol", a conchis Dumitru Chisăliă.