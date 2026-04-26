Tânără de 19 ani, moartă într-un accident pe centura Severinului. Denisa se căsătorise la începutul anului

Un accident cumplit a avut loc în Mehedinţi. O tânără de 19 ani a murit după ce două maşini s-au izbit cu putere pe centura Severinului.

de Redactia Observator

la 26.04.2026 , 14:19
Tânăra era pasageră în maşina condusă de soţul ei, cu care se căsătorise la începutul anului. Bărbatul ar fi încercat să evite un autoturism ieșit de pe un drum lateral și s-a izbit de o altă mașină aflată pe celălat sens de mers.

Impactul a fost devastator. Maşina a fost răsturnată pe câmp, iar victima a fost efectiv strivită în interior. Între timp, din celălalt autoturism s-a desprins o bucată mare din bord. Celelalte persoane implicate în accident au scăpat nevătămate.

Denisa avea 19 ani, era studentă şi se căsătorise la începutul anului. Martorii spun, potrivit presei locale, că lovitura a fost devastatoare. La una dintre mașini, motorul a fost smuls și aruncat de sub capotă, semn al violenței coliziunii. Cel de-al doilea autoturism a părăsit carosabilul și s-a răsturnat în afara drumului.

A fost înşelată de soţul ei milionar cu cea mai bună prietenă a ei, iar acum a făcut o dezvăluire tulburătoare!
A fost înşelată de soţul ei milionar cu cea mai bună prietenă a ei, iar acum a făcut o dezvăluire tulburătoare!
Imagini uitate cu Nicoleta Luciu. Cum arăta la primele apariții TV și ce meserie nobilă avea la 20 de ani
Imagini uitate cu Nicoleta Luciu. Cum arăta la primele apariții TV și ce meserie nobilă avea la 20 de ani
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar
Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski
Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
