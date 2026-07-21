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Tânără de 27 de ani, prinsă beată la volan şi fără permis. Iubitul care i-a dat maşina a fost reţinut

Tânără de 27 de ani din Botoşani, prinsă beată la volan şi fără permis. Iubitul care i-a dat maşina, reţinut - Sursa: Hepta
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Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.07.2026, 15:50 | Modificat la 21.07.2026, 15:52

O tânără în vârstă de 27 de ani, din municipiul Dorohoi, a fost reţinută de poliţişti după ce a urcat la volan fără permis de conducere şi într-o avansată stare de ebrietate. Iubitul tinerei a fost şi el reţinut, pentru că a încredinţat maşina unei persoane fără permis. 

Potrivit oficialilor IPJ Botoşani, la testarea tinerei cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânăra este cercetată pentru comiterea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

De asemenea, poliţiştii l-au reţinut şi pe prietenul tinerei, un bărbat de 34 de ani, din municipiul Dorohoi. Acesta este cercetat pentru încredinţarea unui vehicul pentru a conduce unei persoane care nu deţine permis de conducere. 

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Denisa Vladislav
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