Video Tânără de 30 de ani, moartă după un scandal cu iubitul de 86 de ani. Ar fi ucis-o cu o cârjă

Poveste încâlcită în Capitală după ce o tânără de 30 de ani, consumatoare de droguri a murit. Principalul suspect este iubitul acesteia, un pensionar german, mai mare cu aproape 6 decenii. Erau împreună de 10 ani, iar femeia a murit după un scandal monstru şi o încăierare cu octogenarul. Bărbatul susţine că el a fost atacat şi că nu a încercat decât să se apere, folosind o cârjă. Cert este că acum se fac cercetări pentru omor.

de Bogdan Dinu

la 22.04.2026 , 14:26

Într-o locuință din sectorul 3 al Capitalei, polițiștii au găsit o femeie în vârstă de 30 de ani, fără suflare. Din primele cercetări făcute de agenți, se pare că între femeia de 30 de ani și bărbatul de 86 de ani ar fi avut loc un conflict care a escaladat foarte repede într-unul violent.

Moment în care femeia a încercat să se urce pe octogenar și să-l rănească, cel puțin așa a spus bărbatul în fața anchetatorilor, vorbim despre o relație de cel puțin 10 ani între cei doi. Polițiștii spun că femeia ar fi fost cunoscută cu probleme privind consumul de droguri, motiv pentru care în acest moment se fac cercetări, inclusiv toxicologice, pentru a se afla dacă consumul de droguri ar fi dus la această situație. O anchetă este în desfășurare în acest moment. Bărbatul este suspectat că ar fi ucis-o pe femeia în vârstă de 30 de ani cu o cârjă.

Bogdan Dinu Like

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă aşeptaţi să crească euro în următoarele zile?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.