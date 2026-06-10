Ursul brun, în pericol să-și piardă statutul de specie protejată. Tanczos Barna cere schimbarea legislației

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, susţine că România ar trebui să iniţieze demersuri la nivelul Uniunii Europene pentru modificarea legislaţiei privind protecţia ursului brun, urmând exemplul Germaniei, care a reuşit schimbarea statutului de protecţie al lupilor.

În 2022, statutul lupului a fost coborât de la "strict protejat" la "protejat", permiţând statelor membre o mai mare flexibilitate în gestionarea populaţiilor mari de animale, inclusiv vânătoarea de lupi în anumite perioade (iulie-octombrie) în regiunile cu populaţii dense.

În ultima vreme, tot mai mulţi fermieri români s-au plâns că urşii le atacă fermele, fiind înregistrate şi cazuri de oameni răniţi.

"În România această situaţie poate fi rezolvată doar dacă se schimbă legislaţia şi la nivelul Uniunii Europene. Avem astăzi o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare, această lege, din păcate, este la Curtea Constituţională, aşteptând decizia Curţii. Dar, în acelaşi timp, eu cred că la nivelul Uniunii Europene trebuie să informăm corect toate statele membre, pe domnul comisar (n.red. Comisarul pentru Sănătate şi Bunăstarea Animalelor) că situaţia nu mai poate fi tolerată aşa cum este. Avem un precedent, în cazul lupului, care după ce a mâncat un ponei în Germania, a fost scos de pe lista de specii strict protejate. La noi, nu poneii sunt în pericol, ci oamenii. Au murit zeci de persoane, din păcate. Avem zeci de tragedii din cauza atacurilor de urs", a precizat Tanczos Barna.

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Ministrul spune că va începe demersurile la Bruxelles şi că va propune acelaşi tratament în cazul ursului brun, ca la lup.

"Vom trimite această solicitare Comisiei Europene, ea este redactată şi am început deja demersurile de strângere de susţinători în rândul statelor membre", a mai menţionat ministrul.

Legislaţia privind protecţia lupilor în UE a fost modificată, în urma incidentului din 2022, în care un lup a ucis poneiul preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

La nivelul Uniunii Europene, statutul lupului a fost coborât de la "strict protejat" la "protejat", permiţând statelor membre o mai mare flexibilitate în gestionarea populaţiilor mari.

Legislaţia permite unui număr de 16 landuri germane să autorizeze vânătoarea de lupi în anumite perioade (iulie-octombrie) în regiunile cu populaţii dense şi să elimine exemplarele considerate periculoase, care au atacat animale domestice.