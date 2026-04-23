Tânăra găsită moartă în Capitală nu a fost ucisă de iubitul octogenar. Ce a scos la iveală necropsia

Noi informații în cazul femeii de 30 de ani găsite fără suflare într-o locuință din Sectorul 3 al Capitalei. Rezultatele necropsiei arată că decesul a fost provocat de consumul excesiv de alcool, în combinație cu substanțe interzise. Pe corpul victimei nu au fost descoperite urme de violență.

Femeia găsită moartă în Capitală nu a fost ucisă. Ce au descoperit medicii legiști - Shutterstock

Potrivit concluziilor medico-legale, moartea femeii a survenit pe fondul consumului de alcool și droguri. Specialiștii nu au identificat leziuni care să indice o agresiune fizică, iar această constatare schimbă direcția inițială a cercetărilor.

În aceste condiții, bărbatul de 86 de ani, alături de care victima locuia, scapă pentru moment de acuzații.

Conflictul dintre cei doi, în atenţia anchetatorilor

Articolul continuă după reclamă

Inițial, anchetatorii au luat în calcul varianta unui conflict violent între cei doi. Bărbatul le-ar fi spus polițiștilor că femeia ar fi încercat să îl atace, încercând să se urce peste el și să îl rănească.

Cei doi aveau o relație de aproximativ 10 ani, potrivit informațiilor din anchetă. Amintim că prima ipoteză lansată preciza că bătrânul ar fi lovit femeia cu cârja, însă acest lucru a fost infirmat de anchetatori. Mai mult, octogenarul ar fi subliniat că nu a făcut altceva decât să se apere, femeia fiind cea care a declanşat altercaţia fizică.

Femeia ar fi fost dependentă de substanţe

Polițiștii susțin că femeia era cunoscută cu probleme legate de consumul de substanțe interzise. În acest context, sunt efectuate în continuare analize toxicologice pentru a stabili cu exactitate rolul acestora în producerea decesului.

Cercetările sunt în desfășurare pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Anchetatorii nu exclud nicio ipoteză în acest moment, însă datele preliminare indică faptul că moartea nu a fost cauzată de violență fizică.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea fumatului pe plajă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰