Crimă înfiorătoare în Târgu Jiu. Un bărbat şi-a ucis bunica şi fratele, chiar în apartamentul în care cei trei locuiau. După ce şi-a dus la bun sfârşit fapta, individul s-a sinucis. Acesta era cunoscut cu probleme psihice şi era cercetat şi de DIICOT.

"Eu de la ora 11 o sunam la telefon şi nu-mi răspundea", este mărturia cu lacrimi în ochi a unei vecine, care era apropiată de femeia ucisă. După numeroase apeluri, şi-a dat seama că ceva nu este în regulă, aşa că a decis să sune la 112.

"Îi zisesem soţului: Se întâmplă ceva cu ei. Nu se poate să nu răspundă niciunul la telefon", a povestit femeia.

Vecin: Am geamul deschis şi eu dorm acolo, dar n-am auzit nimic, nimic, nimic. Până acum, îi auzeam cum se ceartă, cum troncăne.

Reporter: Se certau?

Vecin: Vai de mine, zilnic.

Femeia de 83 de ani locuia împreună cu cei doi nepoţi, de 39, respectiv 40 de ani, pe care i-a crescut ca pe copiii ei.

"Se certau de când a murit soţul doamnei. De 13 ani se tot certau încontinuu. I-am spus: 'Doamna Mărioara, faceţi ceva, că de aici iese ceva. Nu se poate'. Şi a zis: 'Nu, doamnă, că mi-e îmi pare rău de ei, că i-am crescut eu'. 'Doamnă, vă omoară ăştia'. I-a spart uşa, i-a spart frigiderul, i-a spart geamurile", a povestit o vecină.

"Pe fondul unor afecţiuni psihice, din câte am putut să stabilim, şi a unui conflict spontan, unul dintre fraţi a atacat-o pe bunică şi pe celălalt frate şi i-a ucis. După care s-ar fi sinucis", a declarat Cristian Onescu, procuror.

"Al treilea, au spart uşa şi l-au găsit şi pe ăla mort. În apartament, cu o macetă. De anul trecut a cumpărat-o. I-a ameninţat că-i omoară", a spus un alt vecin.

O dublă crimă care i-a şocat până şi pe anchetatori.

"Un caz neobişnuit. Vă spun că n-am mai văzut aşa ceva", a mărturisit procurorul Cristian Onescu.

Cel care şi-a omorât bunica şi fratele era cunoscut cu afecţiuni psihice. În 2022, a fost internat la un spital de boli mintale. Mai mult, potrivit datelor din anchetă, acesta era cercetat de DIICOT, în calitate de supect, într-un dosar cu droguri.

"Cercetările sunt desfăşurate sub coordonarea unităţii de parchet competente, fiind continuate pentru identificarea tuturor circumstanţelor şi dispunerea măsurilor legale care se impun", a declarat Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt IPJ Gorj.

Majoritatea conflictelor din familie erau alimentate de problemele cu banii. Doar unul dintre fraţi muncea, iar în urmă cu o zi, femeia a cerut şi un ordin de protecţie împotriva fiicei sale, care nu avea un loc de muncă şi îi cerea tot timpul bani. Veniturile familiei se bazau pe pensia de urmaş a bătrânei, de trei mii de lei.

