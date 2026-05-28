Crimă de o violență extremă la Târgu Jiu. Un bărbat de 39 de ani și-a ucis bunica și fratele mai mare cu o macetă comandată prin curier, după care s-a sinucis. Apropiaţii spun că, de o vreme, individul vorbea tot mai des despre dobândirea unei puteri absolute a răului, iar în camera lui anchetatorii ar fi găsit mai multe obiecte sataniste. Cu o zi înainte să fie ucisă, bunica refuzase ordinul de protecție pentru nepoții pe care îi crescuse de mici.

Scenele de o violenţă extremă s-au derulat într-un apartament de la periferia oraşului. Când au intrat în locuinţă, criminaliştii au dat de o imagine înfiorătoare. Cei doi nepoţi, de 39 si 40 de ani, şi bunica lor de 83 de ani zăceau de câteva ore într-o baltă de sânge.

Totul a ieşit la iveală după ce o vecină a sunat-o pe femeia în vârstă de 83 de ani şi nu a răspuns la telefon. Îngrijorată, mai ales că ştia relaţia tensionată dintre aceştia a apelat la 112, iar astfel a fost descoperit scenariul tragic care a avut loc chiar în acest apartament.

Se credea Dumnezeu pe pământ

"Eu la ora 11 am sunat-o la telefon şi nu răspundea. Şi atunci m-am gândit că se întâmplă ceva cu ea. Îi găsiră pe toţi trei acolo, morţi", a declarat o vecină.

Nepotul cel mic al bătrânei, Alexandru, şi-a ieşit din fire după o ceartă şi s-a năpustit asupra femeii. Şi-a atacat apoi şi fratele mai mare, după care s-a sinucis. Îşi confecţionase o armă inspirată din filmele horror.

"Unul dintre fraţi a atacat-o pe bunică şi pe celălalt frate şi i-a ucis, folosind un corp tăietor înţepător - cuţit, după care s-ar fi sinucis. Vă spun că nu am mai văzut aşa ceva", a declarat Cristian Onescu - procuror.

Vecinii spun că scandalurile erau frecvente în familie. Bătrâna trăia dintr-o pensie de urmaș și le reproșa des nepotului cel mic şi fiicei că nu îi mai poate întreține. Cu o zi înainte de tragedie, pensionara ceruse ordin de protecție pentru că fusese agresată chiar de fiica ei. Femeia are altă variantă.

"Domnule, maică-mea era nebună, scandaluri în fiecare zi. Mai consuma şi alcool şi nu recunoştea. Dacă eram acolo, ori nu se întâmpla, ori muream şi eu şi nu mai chinuiam", a declarat fiica victimei.

Bunica ar fi refuzat să ceară un ordin de protecţie şi pe numele nepoţilor. I-a crescut de mici şi nu se îndura să le facă rău. Vecinii spun însă că existau de multă vreme semne că ar vrea să îi facă rău şi cred că tânărul şi-a premeditat fapta.

"A venit curierul şi îl căuta pe el. Ce aveţi domne, aici în mână? - noi curioşi pe bancă, vecinii. O macetă la un băiat, să i-o dăm, că a făcut comandă pe internet. El a coborât s-a dus la maşină, a plătit, a băgat-o sub haină, credea că noi nu ştim. Şi i-am spus lu' a bătrână: aveţi grijă că vă omoară, că ăsta cumpără macete", a declarat un vecin.

Divorţase în urmă cu opt ani

"De când a murit soţul doamnei, de 13 ani, tot se certau încontinuu. Şi eu i-am spus : "măi, doamna Mărioara, faceţi ceva, că de aici iese ceva, nu se poate". Şi a zis : "Nu, doamnă că mie îmi pare rău de ei, că eu i-am crescut. "Doamnă vă omoară ăştia", a declarat o vecină.

Alexandru studiase arte la Timișoara și divorțase în urmă cu opt ani. Apropiații spun că atunci au început schimbările de comportament. Ar fi avut în cameră inclusiv obiecte pe care le folosea la practici oculte. Acum patru ani a fost internat la Psihiatrie, şi externat după câteva luni de tratament.

"Se închisese în cameră, îşi pusese hârtii în geam şi stătea absolut în întuneric". "Venea şi spunea pe aici: "eu sunt Lucifer". "Eu sunt Dumnezeu pe pământ, eu discut, nimeni altcineva." "A spus că "am trei oameni să îi omor şi după aceea mă omor şi eu". Cică avea şi o privire...", spun vecinii.

Psihologii spun că schimbările de comportament trebuie observate din timp, iar ajutorul specialiștilor poate fi esențial. În unele cazuri, manifestările violente apar brusc.

"Poate reacţiona conform indicaţiilor halucinaţiilor auditive sau vizuale pe care le are şi atunci poate să facă orice oricui, fără ca el să fie o persoană rea şi să aibă intenţia respectivă, ci el doar execută o comandă pe care i-o dă mintea lui", a declarat Laura Bârdeanu- psihiatru.

De multe ori victimele rabdă violenţele şi ameninţările agresorilor şi de frică nu depun plângere sau nu cer ordin de protecţie.

