Tancuri americane Abrams, cele mai moderne din lume, au făcut exerciții militare comune în poligonul Smârdan

Armata SUA a trimis trupe și echipamente avansate în România, în poligonul de la Smârdan, pentru a face exerciții militare comune cu armata română. Au fost dislocate 5 tancuri M1A2 Abrams, printre cele mai moderne din lume, precum şi personal militar specializat echipamente de sprijin. Exercițiile au inclus trageri reale de zi și de noapte, tactici comune şi antrenamente complexe între trupele române și americane.

Militari americani au participat, cu cinci tancuri Abrams, la exerciţii de instruire desfăşurate alături de partenerii români în poligonul Smârdan, din judeţul Galaţi, a transmis Ambasada Statelor Unite ale Americii într-un comunicat pentru Observator. Iniţiativa demonstrează angajamentul neclintit al Statelor Unite faţă de pacea, securitatea şi stabilitatea regională, potrivit ambasadei SUA.

"Dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 Infanterie, care au finalizat recent operaţiuni în Poligonul de Instrucţie Novo Selo, Bulgaria, şi care au adus capabilităţi avansate în România. Printre echipamentele dislocate s-au numărat cinci tancuri M1A2 SEPv2 Abrams, integrate într-o serie de activităţi comune de instruire, menite să consolideze parteneriatul de apărare dintre SUA şi România. Această rotaţie face parte din angajamentul continuu al Armatei SUA de a menţine o prezenţă persistentă şi rotaţională în România, asigurând că forţele militare americane rămân pregătite şi capabile să răspundă oricărei potenţiale crize", a transmis sursa citată.

Sosirea tancurilor Abrams, împreună cu personalul şi echipamentele de sprijin, subliniază dedicarea Statelor Unite faţă de apărarea colectivă şi interoperabilitatea cu aliaţii NATO. "Instrucţia comună de la Smârdan a oferit oportunităţi valoroase pentru forţele americane şi române de a-şi îmbunătăţi capabilităţile, de a spori interoperabilitatea şi de a consolida baza solidă de cooperare dintre cele două naţiuni. Activităţile de instruire au inclus proceduri comune de conducere a trupelor americane şi române, exerciţii tactice la nivel de companie (STX) şi exerciţii combinate de trageri cu muniţie reală, pe timp de zi şi de noapte, la nivel de companie, desfăşurate în perioada 29 ianuarie - 4 februarie", se mai arată în comunicat.

Potrivit ambasadei, prezenţa continuă a forţelor militare americane în România demonstrează sprijinul constant al Statelor Unite pentru aliaţii săi din NATO şi angajamentul faţă de securitatea regională. "Sosirea tancurilor Abrams la Smârdan este o demonstraţie clară a parteneriatului strategic solid dintre SUA şi România. Responsabilităţile noastre comune în cadrul NATO ne protejează cetăţenii, ne apără teritoriul şi fac ca Statele Unite şi România să fie mai sigure", a declarat însărcinatul cu afaceri al SUA, Michael Dickerson.

La rândul său, Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că, în perioada 29 ianuarie - 4 februarie, militari din cadrul Batalionului 284 Tancuri "Cuza Vodă" şi militari americani, care au participat cu cinci tancuri M1A2 SEPv2 Abrams, au desfăşurat activităţi de instruire în comun în poligonul Smârdan, din judeţul Galaţi.

"Activităţile au inclus exerciţii tactice la nivel de subunitate, proceduri de conducere a forţelor, precum şi trageri cu muniţie reală, executate atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte. Obiectivele de instruire au vizat creşterea nivelului de pregătire, îmbunătăţirea interoperabilităţii şi consolidarea cooperării dintre militarii români şi cei ai Armatei SUA. Astfel de exerciţii se vor desfăşura periodic şi contribuie la menţinerea unui nivel ridicat de pregătire operaţională, precum şi la consolidarea cooperării în cadrul NATO", a precizat sursa citată.

