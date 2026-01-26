SUA trimit în România un detaşament de tancuri Abrams. Anunţul făcut de şeful Statului Major al MApN

SUA vor trimite în România un detaşament de tancuri Abrams. Anunţul a fost făcut de generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării.

Şeful Armatei Române nu a oferit însă mai multe detalii. "Chiar am discutat cu Comandantul Suprem Aliat pe timpul vizitei sale în România, cu generalul Grynkewich, alianța își va menține angajamentul privind contribuția cu forțe la apărarea țării în conformitate cu planurile regionale. (…) Sunt convins că sunteți interesați în special de poziția Statelor Unite. Statele Unite a convenit să își mențină același nivel de contribuție cu forțe, ba mai mult să îmbunătățim calitatea si letalitatea forțelor dislocate în Romania și cel mai bun exemplu este și cel pe care l-a dat și SACEUR în vizita din România: în perioada următoare urmează să fie dislocat în România un detașament de soldați americani dotați cu tancurile Abrahms", a declarat Gheorghiță Vlad pentru TVR.

54 de tancuri Abrams, cumpărate de România

Anunţul vine în contextul în care la finalul anului trecut au apărut informaţii conform cărora SUA îşi vor retrage o parte dintre militarii aflaţi în România, astfel că din 1.700 de soldaţi aflaţi la baza Mihail Kogălniceanu vor mai rămâne doar 1.000.

România are în derulare un contract de achiziţie a 54 de tancuri Abrams de la guvernul SUA, tancuri modernizate în varianta M1A2 SEP v3. În cursul acestui an ar urma să ajungă în ţara noastră primele tancuri din acest lot de 54. Separat de acest contract, România va porni un alt proiect de achiziţie a 216 tancuri, care însă nu vor fi Abrams, cel mai probabil.

