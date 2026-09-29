Tatăl Valentinei, prima reacţie după ce Vlad s-a predat poliţiei: "Toţi taţii ştiu ce i-aş face" - Antena 1 / Antena 3 CNN

Bărbatul va fi adus în România, însă procedurile sunt mai complicate decât par la prima vedere. Asta pentru că pe numele lui există un mandat european de arestare, însă Elveţia e stat non-UE.

Tatăl Valentinei: "El o să vină acasă, dar copilul meu nu mai vine"

Petre Tănăsie, tatăl Valentinei, spune că se bucură că Bălţăţeanu este acum în mâinile poliţiştilor, dar acest lucru nu-l linişteşte cu nimic.

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"Pe mine nu mă încălzeşte cu nimic că l-au prins pe acest individ. Mulţumesc Poliţiei că şi-a făcut treaba, dar el o să-şi facă viaţa, o stea 20-25 de ani în puşcărie, o să vină acasă, dar copilul meu nu mai vine. Pedeapsa e prea mică pentru acest om. El ştie mai bine de ce s-a predat. Cu toate că toţi criminalii şi toţi cei care fac rău trebuie prinşi, pe mine nu mă încălzeşte cu nimic pentru că pe fata mea n-o mai aduce nimeni înapoi. Nu-i transmit nimic, dar probabil că toţi taţii care ar fi în situaţia mea ştiu ce i-ar face. N-aş putea să vorbesc cu el", a declarat tatăl Valentinei.