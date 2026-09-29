Bătrână în cărucior, evacuată din casa unde locuia din 1956. Madridul fierbe în stradă: Toţi suntem Maricarmen

Premierul spaniol Pedro Sanchez se confruntă cu noi presiuni politice, în contextul amplificării protestelor pe tema locuinţelor din Madrid. Evacuarea unei femei de 87 de ani din casa în care locuia din 1956 a devenit simbolul nemulţumirii publice, iar aliaţii de stânga ai şefului Guvernului cer măsuri mai dure, într-un moment sensibil pentru coaliţia de guvernare.

Madridul fierbe după evacuarea lui Maricarmen Abascal, o bătrână cu dizabilităţi - Profimedia

Maricarmen Abascal, o pensionară de 87 de ani care se deplasează în scaun cu rotile, a fost evacuată cu forţa din locuinţa sa, după ce nu a putut respecta noile condiţii de închiriere impuse de firma de investiţii care cumpărase clădirea, relatează Politico.

Femeia locuia acolo în chirie din 1956. Maricarmen a fost scoasă pe o targă din locuinţă, din cauza unui ordin de evacuare obţinut de fondul de investiţii care i-a cumpărat apartamentul.

Sâmbătă, mii de oameni au ieşit pe străzile Madridului, iar o parte dintre manifestanţi au instalat ulterior corturi în istorica piaţă Puerta del Sol. Până luni, în zonă fuseseră ridicate sute de corturi.

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"Trăim într-o ţară plină de Maricarmen şi spunem că ajunge", a declarat Valeria Racu, purtătoarea de cuvânt a Sindicatului Chiriaşilor din Madrid, organizaţia care conduce protestul.

În timpul unui discurs adresat protestatarilor duminică, mii de oameni au scandat sloganul "inversores culpables, gobierno responsable" - "investitori vinovaţi, guvern responsabil".

Evacuarea femeii de 87 de ani, anulată după proteste

Avocata lui Abascal, Beatriz Duro, a declarat luni că femeia va putea reveni în locuinţă în baza unui nou contract de închiriere, situaţie pe care a descris-o drept "un rezultat al mobilizării sociale".

Presiunea asupra lui Pedro Sánchez rămâne însă ridicată, în condiţiile în care premierul încearcă să răspundă crizei locuinţelor.

Guvernul urma să aprobe marţi, în şedinţa Consiliului de Miniştri, un proiect de lege privind locuinţele, amânat de mai mult timp. Elaborarea unui text care să poată trece de Parlament reprezintă însă o provocare pentru Executivul minoritar.

Proiectul trebuie să fie suficient de moderat pentru a obţine sprijinul partidului separatist catalan Junts, care are o poziţie conservatoare în privinţa drepturilor proprietarilor.

În acelaşi timp, dacă măsurile vor fi considerate prea permisive, Sánchez riscă să îşi nemulţumească aliaţii de stânga şi să îşi accentueze izolarea politică într-un an electoral important.

Premierul se confruntă deja cu presiuni legate de criza nerezolvată a migranţilor din Ceuta, dar şi cu mai multe scandaluri de corupţie care îi implică membri ai familiei şi apropiaţi.

Ce măsuri sunt discutate de Guvernul spaniol

Potrivit El Pais, o versiune a proiectului aflată în negocieri luni seară propunea prelungirea până în 2028 a protecţiei împotriva evacuărilor pentru chiriaşii vulnerabili.

Textul prevedea, în anumite situaţii, limitarea creşterii chiriilor la 2% şi acordarea unor facilităţi fiscale chiriaşilor din zonele în care presiunea asupra pieţei chiriilor este ridicată.

Alte măsuri ar urmări interzicerea achiziţiilor speculative de locuinţe de către fondurile de investiţii şi o posibilă majorare a taxelor pentru apartamentele închiriate pe termen scurt turiştilor.

Propunerile sunt însă sub nivelul măsurilor cerute de Sumar, partenerul mai mic din coaliţia condusă de Sánchez.

Vicepremierul Yolanda Díaz a cerut luni populaţiei să se mobilizeze inclusiv împotriva propriului Guvern, pentru a se asigura că proiectul de lege este "la înălţimea situaţiei".

"În această ţară, drepturile nu cad pur şi simplu din cer", a spus ea.

Protestatarii cer îngheţarea chiriilor

Nici actuala versiune a proiectului nu pare să îi mulţumească pe manifestanţii care ocupă piaţa.

Aceştia cer ca legea să prevadă reînnoirea automată a contractelor de închiriere, măsuri mai dure împotriva proprietarilor abuzivi şi îngheţarea chiriilor până la rezolvarea crizei locuinţelor.

"Ne-am săturat de măsuri slabe, care nu fac nimic pentru a rezolva problema", a declarat Jorge Collado, un student de 26 de ani care participă la protest.

Tânărul spune că a fost obligat să se întoarcă în locuinţa familiei după ce fostul proprietar i-a majorat puternic chiria lunară atunci când a cerut un contract legal de închiriere.

"Acest Guvern pretins progresist şi-a petrecut ultimii opt ani promiţând că va face ceva în privinţa locuinţelor, dar s-a poziţionat în mod sistematic de partea proprietarilor care ne exploatează", a spus el.

Spania urmează să organizeze alegeri naţionale în următorul an, iar Collado consideră că Guvernul ar face o mare greşeală dacă nu ar lua măsuri imediate.

"Când va veni ziua alegerilor, cred că mulţi oameni vor rămâne acasă", a spus el. "Iar până atunci, noi vom rămâne aici, atât cât va fi nevoie."

Protestele pun presiune pe electoratul de stânga

Pablo Simon, politolog la Universitatea Carlos III din Madrid, a descris protestele drept "devastatoare" pentru Sanchez.

"Aceste manifestaţii canalizează nemulţumirea largă a alegătorilor de stânga, care simt că acest Guvern nu şi-a respectat promisiunile progresiste", a declarat el.

"Ele deschid o breşă majoră în strategia de supravieţuire politică a lui Sanchez: dacă acest electorat nu se prezintă la vot, este terminat."

Marta García, o profesoară pensionară în vârstă de 60 de ani, care a participat şi la protestele anti-austeritate 15-M organizate în aceeaşi piaţă în urmă cu aproximativ 15 ani, a venit din afara Madridului pentru a-i susţine pe manifestanţii care dorm în piaţă.

"Este o tabără construită pe furie - furie faţă de practicile speculative fără ruşine, faţă de manevrele politice incompetente, faţă de viitorurile irosite - dar şi pe speranţa că lucrurile se pot schimba şi pot deveni mai bune", a declarat femeia.

"Un proiect de lege care eşuează, dar este ambiţios şi curajos, va avea un impact mult mai mare decât unul lipsit de forţă, care este adoptat."