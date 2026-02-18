Antena Meniu Search
Taximetrist, găsit mort în maşină pe o stradă din Bucureşti. Bărbatul ar fi făcut infarct

Un şofer de taxi, în vârstă de 61 de ani, a fost găsit mort, miercuri dimineaţă, în maşina de serviciu parcată pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei, informează Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Potrivit sursei citate, primele date arată că bărbatul ar fi murit din cauza unui stop cardio-respirator.

de Redactia Observator

la 18.02.2026 , 10:41
Poliţia Capitalei informează că miercuri, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 08.45, că un bărbat a fost găsit fără semne vitale într-un autoturism de serviciu tip taxi, parcat pe o stradă din Sectorul 1.

Bărbatul ar fi făcut infarct

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 61 de ani.

În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia. Din primele date, decesul bărbatului ar fi survenit din cauze medicale, respectiv stop cardio-respirator.

Trupul neînsufleţit al bărbatului va fi dus la Institutul Naţional de Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei. Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

