Cupa Mondială 2026. Lot Uruguay: Federico Valverde este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Uruguayului, formaţie ce reprezintă zona CONMEBOL la turneul final.

Naţionala de fotbal a Uruguayului a fost repartizată în Grupa H la Campionatul Mondial, alături de Spania, Insulele Capului Verde şi Arabia Saudită, şi intră în competiţie pe 16 iunie, de la 01.00, ora României, când dă piept cu Arabia Saudită, pe Miami Stadium.

Pentru Uruguay urmează meciurile cu Insulele Capului Verde, 22 iunie, ora 01.00, Miami Stadium, şi cu Spania, 27 iunie, ora 03.00, Guadalajara Stadium.

Program meciuri Uruguay la Cupa Mondială 2026:

16 iunie, ora 01.00, Arabia Saudită - Uruguay

22 iunie, ora 01.00, Uruguay - Insulele Capului Verde

27 iunie, ora 03.00, Uruguay - Spania

Cum s-a calificat Uruguay la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Uruguayului s-a calificat la Campionatul Mondial după ce a terminat pe locul 4 grupa gigantă de calificare din zona CONMEBOL, peste Brazilia, dar sub Columbia, Ecuador şi Argentina.

Uruguay a avut evoluţii inconstante, obţinând rezultate care au alternat între 0-0 acasă cu Paraguay sau 0-1 în deplasare cu Peru şi 2-0 în Argentina sau 2-0 acasă cu Brazilia.

Lot Uruguay

Este de aşteptat ca de pe lista lărgită a selecţionerului Marcelo Bielsa să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Santiago Mele, Franco Israel, Sergio Rochet, Cristopher Fiermarin, Kevin Martínez.

Fundaşi - José María Giménez, Santiago Bueno, Ronald Araújo, Guillermo Varela, Mathías Olivera, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Sebastián Cáceres, José Luis Rodríguez, Marcelo Saracchi, Nicolás Marichal, Santiago Mouriño, Patricio Pacífico.

Mijlocaşi - Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Nahitan Nández, Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Zalazar, Emiliano Martínez, Maximiliano Araújo, Juan Manuel Sanabria, Santiago Homenchenko, Nicolás Fonseca, Federico Valverde, Lucas Torreira, Nicolás de la Cruz.

Atacanţi - Rodrigo Aguirre, Federico Viñas, Brian Rodríguez, Luciano Rodríguez, Facundo Torres, Facundo Pellistri, Ignacio Laquintana, Agustín Álvarez, Darwin Núñez, Cristian Olivera, Joaquín Lavega.

Top jucători Uruguay: Federico Valverde este vedeta echipei

Mijlocaşul Federico Valverde, de la Real Madrid, este vedeta naţionalei de fotbal a Uruguayului. Fotbalistul de 27 de ani este cotat la 120 de milioane de euro. Alături de Valverde, din lotul Uruguayului se remarcă fotbalişti precum Darwin Nunez, de la Al Hilal, cotat la 35 de milioane de euro, Manuel Ugarte, de la Manchester United, cotat la 30 de milioane de euro, Rodrigo Bentancur, de la Tottenham Hotspur, cotat la 27 de milioane de euro, şi Ronald Araujo, de la FC Barcelona, cotat la 25 de milioane de euro.

Născut la Montevideo şi crescut la Penarol, Federico Valverde scrie istorie, de aproape un deceniu, în tricoul celor de la Real Madrid. A ajuns la 34 de goluri în 357 de meciuri jucate pentru "galactici", alături de care a câştigat trei titluri de campion al Spaniei, două Ligi ale Campionilor Europeni, două Supercupe ale Europei, două Campionate Mondiale ale cluburilor şi o Cupă Intercontinentală. La naţională, Valverde are opt în 71 de selecţii, cu Uruguay el reuşind doar un loc 3 la Copa America, în 2024.

Marcelo Bielsa este antrenorul Uruguayului

Naţionala de fotbal a Uruguayului este condusă, din 2023, de argentinianul Marcelo Bielsa, tehnician în vârstă de 70 de ani. Bielsa a jucat la Newell's Old Boys, Instituto sau Argentino de Rosario, adunând şi patru selecţii în naţionala olimpică a Argentinei. Ca antrenor, Bielsa a condus echipe precum Velez Sarsfield, Espanyol Barcelona, Athletic Bilbao, Olympique Marseille, Lazio Roma, Lille sau Leeds United, dar şi naţionalele Argentinei sau statului Chile.

Marcelo Bielsa a fost campion al Argentinei, cu Newell's Old Boys, în 1991, finalist al Copei Libertadores, cu Newell's Old Boys, în 1992, campion olimpic, cu naţionala Argentinei, în 2004, vicecampion al Copei America, cu naţionala Argentinei, în 2004, finalist al Cupei Spaniei şi al Europa League, cu Athletic Bilbao, în 2012, şi medaliat cu bronz, la Copa America, în 2024, cu naţionala Uruguayului.

Palmaresul Uruguayului la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Uruguayului participă pentru a 15-a oară în istorie la un turneu final de Campionat Mondial. Uruguaienii au fost campioni mondiali la ediţiile din 1930, Uruguay, şi 1950, Brazilia, au prins un loc 3 la Mondialul din Elveţia, din 1954, şi două locuri 4, la Mondialele din 1970, Mexic, şi 2010, Africa de Sud.

Totuşi, la ultima ediţie, în Qatar, în 2022, uruguaienii au fost printre marile dezamăgiri ale turneului final. Au fost eliminaţi încă din prima fază a competiţiei, după ce au terminat pe locul 3 o grupă cu Coreea de Sud (0-0), Portugalia (0-2) şi Ghana (2-0).

