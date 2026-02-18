Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Indice BET, 18 februarie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere pe majoritatea indicilor, miercuri

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de miercuri, cu un rulaj de 9,5 milioane de lei (1,86 milioane de euro), în primele 45 de minute de la debutul tranzacţiilor.

de Redactia Observator

la 18.02.2026 , 11:36
Indicele BET, 18 februarie 2026 Indicele BET, 18 februarie 2026 - Profimedia

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,76%, iar indicele BET-Plus, care reflectă evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna un avans de 0,73%.

Totodată, conform agerpres.ro, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,65%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, urca cu 0,57%.

Indicele BET-FI, al SIF-urilor, înregistra un recul de 0,12%, în timp ce BET-NG, indicele celor zece companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, consemna o creştere de 0,78%.

Articolul continuă după reclamă

Indicele BETAeRO se deprecia cu 0,19%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor erau înregistrate de Armătura (+6,54%), UAMT (+4,42%) şi Compania Energopetrol (+3,81%).

Pe de altă parte, în scădere se aflau acţiunile Evergent Investments (-1,32%), Antibiotice (-1,32%) şi Alumil Rom Industry (-1,22%).

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

indice bet cota indice bet crestere indice bet
Înapoi la Homepage
“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor
&#8220;Plătesc ca să concurez pentru România!&#8221; Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă
Un pensionar cu venit modest s-a mutat într-o țară unde chiria e 100 € pe lună și mâncarea costă 2 € pe zi. Acum face și economii
Un pensionar cu venit modest s-a mutat într-o țară unde chiria e 100 € pe lună și mâncarea costă 2 € pe zi. Acum face și economii
Iarna revine în forță în România! A fost emis cod portocaliu de ninsori și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru
Iarna revine în forță în România! A fost emis cod portocaliu de ninsori și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Ştiri economice » Indice BET, 18 februarie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere pe majoritatea indicilor, miercuri