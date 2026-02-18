Indice BET, 18 februarie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere pe majoritatea indicilor, miercuri

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de miercuri, cu un rulaj de 9,5 milioane de lei (1,86 milioane de euro), în primele 45 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,76%, iar indicele BET-Plus, care reflectă evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna un avans de 0,73%.

Totodată, conform agerpres.ro, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,65%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, urca cu 0,57%.

Indicele BET-FI, al SIF-urilor, înregistra un recul de 0,12%, în timp ce BET-NG, indicele celor zece companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, consemna o creştere de 0,78%.

Indicele BETAeRO se deprecia cu 0,19%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor erau înregistrate de Armătura (+6,54%), UAMT (+4,42%) şi Compania Energopetrol (+3,81%).

Pe de altă parte, în scădere se aflau acţiunile Evergent Investments (-1,32%), Antibiotice (-1,32%) şi Alumil Rom Industry (-1,22%).

