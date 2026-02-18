Ciprian Ciucu: "Fac un apel către populaţie să nu iasă din casă dacă nu e neapărat nevoie"

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a organizat miercuri o conferință de presă în care a oferit primele explicații despre operațiunea de deszăpezire din București. Atunci când ninge foarte mult nu există capacități pentru a rezolva totul, a spus edilul.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat o analiză care va arăta dacă în București este nevoie de mai multe forțe de deszăpezire sau de o altă abordare.

"Atunci când ninge foarte mult nu există capacități pentru a rezolva totul și atunci trebuie să prioritizezi", a explicat Ciucu.

Analiza va stabili dacă se impune revenirea operațiunii de deszăpezire în coordonarea Primăriei Generale, așa cum se întâmplă în urmă cu 30 de ani.

De asemenea, primarul Ciprian Ciucu a spus că mașinile parcate pe marginea străzilor au îngreunat intervenția utilajelor.

"Se intervine dificil și pentru că sunt mașini peste tot (...) este o problemă sistemică care afectează inclusiv deszăpezirea", a adăugat primarul general.

Miercuri, Bucureștiul și Ilfovul sunt vizate de o avertizare Cod portocaliu de ninsoare abundentă. Prognoza meteo ANM anunță vreme rece și condiții severe până joi dimineață.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, face apel la locuitorii municipiului să nu iasă din casă "dacă nu este neapărat nevoie" şi să nu plece cu autoturismele personale, el arătând că dacă bucureştenii ies cu maşinile personale, pot îngreuna intervenţia utilajelor de deszăpezire. Edilul spune că Bucureştiul nu este "paralizat", se circulă în condiţii de iarnă, iar principalele bulevarde nu sunt blocate.

"Noi ne-am concentrat în această dimineaţă pe facilitarea accesului în special către spitale pentru că au fost probleme şi nu puteau ajunge ambulanţele. Alte probleme pe care le-am avut şi încă le avem ţin de transportul STB, în special transportul electric pentru că nu totdeauna s-a eliberat prima bandă şi troleibuzele nu au avut acces la liniile de electricitate", a anunţat Ciprian Ciucu, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, au existat şi încă există dificultăţi şi în circulaţia tramvaielor, Ciucu subliniind că "în acest moment se intervine".

"În acest moment nu există artere principale sau bulevarde principale care să fie blocate, se circulă în condiţii de iarnă, dar Capitala nu este paralizată, în acest moment", a punctat Ciucu.

Edilul este de părere că "toate aceste probleme vor fi rezolvate" în cursul acestei zile, deşi Capitala se află în continuare sub avertizare meteorologică.

"Vreau să fac un apel către populaţie să nu iasă din casă dacă nu e neapărat nevoie şi să nu folosească maşina personală, dacă nu trebuie", a explicat Ciucu, arătând că transmite această solicitare tocmai pentru a facilita accesul utilajelor de intervenţie.

Primarul a arătat că activităţile de salubrizare sunt realizate de către primăriile de sector, unele dintre acestea având propriile servicii de salubrizare, în timp ce altele au contracte cu firme private.

Ciprian Ciucu a vorbit şi despre aşteptarea "legitimă, pe de o parte, ca imediat totul să fie adus la negru (în ceea ce priveşte asfaltul – n.r.)", el arătând că ştie din experienţa de primar de sector că nu se poate interveni imediat, mai ales în condiţiile în care ninge fără întrerupere.

Primarul a mai explicat că activitatea de deszăpezire este îngreunată şi de numărul mare de maşini parcate pe marginile drumurilor.

Ciucu a spus că în Capitală se intervine cu aproximativ 1.800 de oameni.

El a răspuns şi nemulţumirilor unor cetăţeni care reclamă că nu s-a intervenit, edilul arătând că sunt situaţii în care reprezentanţii sectoarelor i-au demonstrat că, pe străzi acoperite de zăpadă, trecuseră şi deszăpeziseră cu jumătate de oră înainte.

"O să vedem fiecare situaţie în parte şi dacă operatorii de salubritate nu şi-au făcut treaba, vor fi amendaţi", a spuns edilul.

În total, au fost 495 de apeluri pentru intervenţii, dintre care peste 300 sunt finalizate, iar la acestea se adaugă alte zeci de intervenţii în judeţul Ilfov, au transmis reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Autorităţile din Bucureşti au identificat şi predat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului patru persoane fără adăpost.

În total, în Bucureşti, 183 de arbori şi trei stâlpi de iluminat au cedat sub greutatea zăpezii, 47 de autovehicule fiind avariate.

Ciprian Ciucu a admis că este nevoie de o mai bună coordonare în ceea ce priveşte activitatea de deszăpezire, dar a spus că, în opinia sa, nu este fezabil ca această activitate să fie concentrată la o singură instituţie. El a atras atenţia şi asupra faptului că, în condiţiile în care nu se ştie dacă asemenea episoade de iarnă severă vor fi frecvente sau doar situaţii rare, este nefezabil să se investească în utilaje şi şoferi care să nu fie folosite decât foarte rar.

