Apar indicatoare rutiere noi în România. Țara noastră este prima și, deocamdată, singura din Uniunea Europeană care introduce panouri ce avertizează asupra "riscului de roaming involuntar" în județele de frontieră. Mai exact, șoferii sunt atenționați că telefonul se poate conecta automat la rețele din Serbia, fără ca utilizatorul să fi trecut efectiv granița. Consecința? Costuri imense pe factură.

"Nu am fost atentă și deja m-am conectat involuntar la rețeaua sârbilor.", spune o femeie.

Dacă nu ne monitorizăm telefonul, costurile pot crește rapid, mai ales atunci când folosim datele mobile. Tocmai de aceea au apărut indicatoare pe drumurile din apropierea frontierei.

"Atenție! Risc de roaming involuntar." Astfel de panouri au fost montate recent în 29 de localități din Timiș, aproape de granița cu Serbia. Sunt avertismente pentru șoferi și turiști că telefoanele se pot conecta automat la rețele din afara Uniunii Europene, chiar dacă fizic nu am trecut frontiera.

Indicatoare similare au fost instalate și în 19 localități din Caraș-Severin, în special în zona Dunării. Montarea lor a fost realizată de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, în baza unei legi promulgate în 2023, care obligă administratorii drumurilor naționale din zonele de frontieră să avertizeze asupra acestui risc.

"Majoritatea au povestit că au avut probleme mai ales în zona de Dunăre și au reclamat ca sunt destul de târziu puse aceste panouri. Am fost obligați ca și administratori ai drumurilor naționale aflate în zona de frontieră, să montăm aceste panouri.", spune Alina Sabou, reprezentant DRDP Timișoara.

"Sunt foarte multe persoane care nu știu ca se află in proximitatea frontierei, nu știu că suntem atât de aproape de granița cu Serbia. Și da, există riscul să se întâmple astfel de situații, să te trezești la sfârșitul lunii că ai niște costuri și nu stii de unde sunt generate.", explică Dumitru Marcel Popa, primar Cărpiniș.

Cetăţean: Eu spun ca e o chestie bună, pentru că oamenii nu au de unde să știe că le intră rețeaua respectivă de la vecinii noștri.

Reporter: S-a întamplat să ai probleme din cauza asta?

Cetăţean: Da, s-a întâmplat. Mi-a venit pe factură mai mult. Cam cu vreo 60-70 de lei mai mult, că nu am fost atent. La alții poate au fost 200-300 și apoi mi-am dat seama care e situația și l-am dezactivat.

Cetăţean: Intră roamingul involuntar ...

Reporter: Ai pățit-o?

Cetăţean: Da, mi s-a întâmplat! Vă dați seama, pe mulți îi deranjează treaba asta, chiar și pe mine, adică de ce să mă taxeze fără niciun folos.

Potrivit ANCOM, la nivelul întregii țări sunt peste 350 de localități unde există acest risc.

La 5 km de frontieră au apărut deja rețelele de telefonie mobilă ale sârbilor, astfel că e foarte important să nu ținem telefonul pe selectare automată, ci pe manual și apoi ar trebui să ne dezactivăm roamingul de date.

România este, în acest moment, prima și singura țară din Europa care introduce astfel de panouri.

