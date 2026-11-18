Două persoane au fost rănite în urma cutremurului produs în noaptea de marți spre miercuri, în zona seismică Vrancea. În Galați, o persoană a fost lovită de ușa unui dulap în timpul evacuării, iar în Râmnicu Sărat, o femeie a fost rănită după ce mai multe obiecte de mobilier au căzut peste ea. Autoritățile au raportat și persoane care au suferit atacuri de panică, iar în județul Galați au fost înregistrate șapte apeluri la 112.

"În urma evenimentului, la nivelul judeţului Galaţi au fost înregistrate 7 apeluri prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112", transmite IGSU.

Lovită de dulap

Din informaţiile primite până în acest moment, la Galaţi, o persoană a fost rănită după ce a fost lovită de uşa unui dulap în timpul evacuării. De asemenea, au fost semnalate şi persoane care au suferit atacuri de panică.

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În municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, o femeie a fost rănită după ce elemente de mobilier au căzut peste aceasta.

"Echipajele operative continuă misiunile de recunoaştere şi evaluare în teren, pentru identificarea eventualelor efecte ale seismului şi acordarea sprijinului necesar persoanelor afectate. Recomandăm populaţiei să îşi păstreze calmul şi să respecte măsurile de protecţie specifice în cazul producerii unui cutremur", menţionează IGSU.

Instituţia precizează că, în cazul seismelor, sistemul RO-ALERT nu va difuza notificări anterior declanşării acestora.

"Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecinţe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populaţiei, cu măsuri de protecţie adecvate (de exemplu: puncte de distribuţie a ajutoarelor de urgenţă)", notează IGSU.