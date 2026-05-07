Aproape jumătate dintre tinerii români cred orbeşte în influencerii de pe TikTok sau Instagram

Aproape jumătate dintre tinerii Generaţiei Z (între 13 şi 29 de ani) evită reclamele tradiţionale, pe care le consideră intruzive sau irelevante, iar o pondere de 54% consideră influencerii credibili şi percepuţi ca fiind mai apropiaţi de realitatea lor, relevă un raport de specialitate, dat publicităţii joi.

Cercetarea, intitulată "Gen Z - comportamente de consum şi insight-uri de marketing în România", evidenţiază faptul că, în general, tinerii din Generaţia Z petrec în medie peste 3,5 ore pe zi online, platforme precum TikTok, Instagram şi YouTube fiind principalele canale de descoperire a brandurilor. Astfel, deciziile de cumpărare sunt puternic influenţate de recomandările comunităţii, recenzii şi conţinut generat de utilizatori, mutând centrul de greutate de la comunicarea brandurilor către validarea socială.

De asemenea, aceeaşi categorie de tineri se declară sunt atentă la preţ şi reacţionează la promoţii, însă loialitatea faţă de branduri se construieşte pe autenticitate, transparenţă şi valori. Astfel, circa 75% dintre tineri economisesc activ, deşi nivelul economiilor rămâne redus, reflectând etapa incipientă a vieţii profesionale şi veniturile limitate.

Datele indică, totodată, că strategiile tradiţionale de marketing, bazate pe mesaje standardizate şi acoperire largă, devin mai puţin eficiente pentru Generaţia Z, mai ales în contextul în care 50% dintre tineri evită publicitatea clasică, iar 97% consumă conţinut preponderent de pe dispozitive mobile.

În acelaşi timp, companiile obţin rezultate mai bune atunci când îşi adaptează strategiile la comportamentele reale ale acestui segment: prioritizează experienţele optimizate pentru mobil, având în vedere că 61% dintre tineri cumpără direct de pe telefon; utilizează conţinut autentic şi relevant, adaptat platformelor sociale; integrează recomandările comunităţii şi colaborările cu influenceri, în condiţiile în care 54% dintre tineri consideră aceste surse credibile; construiesc loialitate prin valori şi transparenţă, nu doar prin preţ.

Referitor la publicitate, aproximativ 50% dintre tinerii din Generaţia Z declară că evită reclamele tradiţionale, pe care le consideră intruzive sau irelevante. În acest context, aceştia reacţionează la conţinut autentic şi relevant, livrat în formate adaptate platformelor digitale, iar aproximativ 54% dintre tineri consideră influencerii credibili, în special micro-influencerii, percepuţi ca fiind mai apropiaţi de realitatea lor.

Raportul "Gen Z - comportamente de consum şi insight-uri de marketing în România" este un studiu de tip "case study" bazat pe cercetare secundară, care consolidează date din surse locale şi internaţionale pentru a evidenţia tendinţele relevante ale Generaţiei Z. Cercetarea integrează analize şi cercetări realizate de organizaţii precum Deloitte, Ipsos, McKinsey şi PwC, contextualizate pentru piaţa din România.

Platforma digitală de reduceri şi loialitate dedicată studenţilor din Europa Centrală şi de Est, Diverzum, a fost lansată în urmă cu patru ani şi are, în prezent, peste 220.000 de utilizatori activi, majoritatea cu vârste între 16 şi 25 de ani. În 2025, utilizatorii au cheltuit aproximativ 25 de milioane de euro prin intermediul platformei, au generat 250.000 de tranzacţii lunare, iar studenţii au economisit peste 8,5 milioane de euro.

