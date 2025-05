Orașul de pe Bega a devenit, în ultimii ani, o destinație perfectă pentru mulţi turişti străini.

Timișoara a devenit un magnet pentru iubitorii de city break-uri, mai ales pentru cei între 35 și 50 de ani – genul de turiști care își fac bagajul vineri și pleacă să descopere un oraș nou până duminică. Printre cei mai entuziaști vizitatori se numără sârbii, care ajung în număr mare și rămân peste noapte. De fapt, ei reprezintă aproape 40% din totalul turiștilor cazați în oraș, la egalitate cu românii.

Timişoara, magnet pentru turiştii străini

"O clădire impunătoare, fostă cazarmă, Castelul Huniade, aici este parcarea, iată hotelul unde sunt cazați vizitatorii, iar aici este clădirea Operei", spune un ghid sârb.

Grupurile de sârbi sunt la tot pasul în zona centrului istoric. Pentru ei, Timișoara e un oraş occidental, cu preţuri balcanice, în care ajung după un drum de 5-6 ore cu autocarul.

"Eu azi am avut 170 de turişti. Tot timpul e plin de sârbi şi sârbii iubesc Timişoara, se simt ca şi acasă aici, sunt multe grupuri care vin dimineaţa şi stau până târziu dar la fel de mulţi, vin şi agenţiile şi stau şi 2-3 zile", a declarat Merima Vojnovic, ghid turistic.

"Din anul asta am observat că au început să-şi doarmă în Timişoara, e un trend care nu există până acum 2 ani. Putem să numărăm autocarele care intră în ţară şi care în cele mai aglomerate perioade sunt între 50 şi 80 pe zi", a declarat Dan Jakabhazi, organizaţia de management a destinaţiei.

"Am fost foarte plăcut surpinsă, cred că am fost acum vreo 10 ani şi am fost puţin dezamagită de imaginea Timişoarei şi acum am zis că s-a făcut foarte mult, foarte frumoasă". "Eu nu am mai fost de 35 de ani în Timişoara, şi absolut complet s-a schimbat deja putem să spunem că suntem foarte aproape de Europa de Vest", spun turiştii.

Dar, Timişoara este descoperită şi de asiatici.

Pentru o noapte de cazare într-un hotel de 3 stele, turiştii plătesc minimum 300 de lei. La 4 stele tarifele sunt între 500 şi 600 de lei.

