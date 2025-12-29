Antena Meniu Search
Presa rusă: Donald Trump, "şocat" de atacul cu drone asupra reşedinţei lui Vladimir Putin

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi preşedintele SUA, Donald Trump, ar fi avut o nouă convorbire telefonică recent, a anunţat consilierul lui Putin pentru afaceri internaţionale, Iuri Uşakov. Liderul rus Vladimir Putin i-ar fi spus lui Donald Trump despre "atacul terorist" care ar fi avut loc în noaptea de 29 decembrie şi pe care l-a atribuit Ucrainei. Potrivit agenţiei ruse de presă de stat TASS, Donald Trump ar fi fost "şocat" de această informaţie.

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 21:43
În timpul discuţiei, Putin i‑a atras atenţia lui Trump asupra unui presupus atac terorist asupra reşedinţei sale de stat din regiunea Novgorod, pe care a atribuit‑o guvernului de la Kiev. Liderul american ar fi fost "şocat" de această informaţie, potrivit Kremlinului, și ar fi spus că aceasta ar putea influenţa modul în care SUA colaborează cu Volodimir Zelenski, scrie agenţia de presă de stat TASS.

Cei doi preşedinţi ar mai fi discutat şi despre negocierile dintre Washington şi Kiev din Florida și au convenit "într‑un mod prietenos" să continue dialogul bilateral în viitor.

Reşedinţa de stat a lui Putin din regiunea Novgorod, atacată cu 91 de drone

În noaptea de 29 decembrie, Kievul a lansat un atac cu 91 de drone asupra reședinței lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod. Toate dronele au fost distruse, a declarat reporterilor ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

"În noaptea de 29 decembrie 2025, regimul de la Kiev a lansat un atac terorist cu 91 de drone de atac cu rază lungă de acțiune asupra reședinței prezidențiale ruse din regiunea Novgorod. Toate dronele au fost distruse de sistemele de apărare aeriană ale Forțelor Armate Ruse", a relatat Lavrov.

Apărarea aeriană ar fi distrus toate dronele. În același timp, Lavrov a spus că "poziția de negociere a Rusiei va fi revizuită", dar Rusia nu are nicio intenție de a se retrage din procesul de negocieri cu Statele Unite cu privire la Ucraina.

Reacţia lui Volodimir Zelenski

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins luni acuzațiile Rusiei, calificându-le drept "o nouă serie de minciuni".

El a declarat reporterilor, prin WhatsApp, că Rusia încearcă, prin astfel de declarații, să submineze progresele înregistrate în negocierile de pace dintre Ucraina și SUA și că Moscova pregătește terenul pentru un atac asupra clădirilor guvernamentale ucrainene din Kiev.

Redactia Observator
razboi ucraina donald trump vladimir putin volodimir zelenski novgorod
