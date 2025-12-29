Blocajul imobiliar din 2025 ar putea fi de bun augur pentru cei care vor să cumpere anul viitor. După ani de scumpiri, prețurile se vor stabiliza și ar putea chiar scădea. Anul acesta, apartamentele s-au scumpit cu 15%, iar față de acum cinci ani, prețurile s-au dublat.

După ani de scumpiri, piața imobiliară frânează. Ce se întâmplă cu prețurile locuințelor anul viitor

După ani de creşteri constante, cu ansambluri ridicate unul după altul, la preţuri piperate, în 2025 s-a instalat repausul pe piaţa imobiliară.

"Piaţa s-a blocat pentru că trebuie asimilat noul preţ. O dată inflaţia, creşterea materialelor de construcţie, cota redusă de construcţii noi a făcut ca preţurile să crească, puţin artificial am putea spune preţurile au crescut mai mult decât creşterea salariilor şi a inflaţiei.", a declarat Răzvan Stroescu, analist piaţă imobiliară.

La nivel naţional, creşterea a fost în medie, de 15% în 2025 faţă de anul anterior, potrivit estimărilor pieţei. În Capitală scumpirile au fost şi mai mari.

"În urmă cu cinci ani aici, în sudul Capitalei, una dintre cele mai accesibile zone pentru cumpărători, metrul pătrat util costa sub 1.000 de euro. Astăzi un apartament în zonă nu mai poate fi achiziţionat sub tariful de 1.800 de euro pe metrul pătrat util, iar creşterea faţă de anul trecut este de 20%.", a transmis Greta Neagu, reporter Observator.

"Am avut doi ani într-unul singur. Doi ani diferiţi. Am avut o primă jumătate a anului în care lucrurile s-au derulat normal, au avut loc tranzacţii. Şi am avut o a doua parte a anului în care cumpărătorii au intrat într-o zonă de aşteptare.", a spus Daniel Crainic, reprezentantul unei platfrome imobiliare.

2025 a început timid pentru piața imobiliară, arată datele. Tranzacțiile au crescut în februarie și martie, apoi au stagnat, pe fondul incertitudinii fiscale. Vârful a fost atins în iulie, când clienții au profitat de ultima șansă de a cumpăra locuințe cu TVA redus, până la 120.000 de euro. Atunci s-au înregistrat 66.000 de tranzacții. Ulterior, vânzările s-au menținut la un nivel similar, susținute de promisiuni mai vechi. Per total, în 2025 s-au vândut cu aproape 14.000 de locuințe mai puţin decât anul trecut.

Aproape nimeni nu s-a mai înghesuit să cumpere în ultimele luni din an. În multe cazuri vânzările chiar s-au prăbuşit.

"Au scăzut semnificativ. Poate chiar la jumătate, având în vedere măsurile fiscale care s-au luat, în special creşterea de TVA.", a spus Alex Costache, agent de vânzări.

Efectele se vor vedea şi în 2026.

"Va fi o temperare, în anumite zone chiar cred că vor scădea preţurile.", a adăugat Răzvan Stroescu.

"Anul 2025 este, pentru noi, un an istoric în sensul că marchează încetarea epocii boom-ului imobiliar şi duce la o nouă epocă în industria imobiliară, o epocă pe care noi o considerăm una a maturităţii.", a menţionat Bogdan Ivan, secretar general Urbanis.

Nu sunt excluse nici eventuale creşteri de preţuri, dacă economia îşi va reveni. De fapt, se lucrează pe două scenarii.

"Dacă 2026 va fi un an instabil sau asemănător cu a doua parte a lui 2025, atunci este posibil să vedem anumite corecţii de preţ pe anumite segmente. Pe de altă parte, dacă măsurile pe care Guvernul le-a luat îşi vor arăta roadele, preţurile apartamentelor nu au cum să scadă.", a adăugat Daniel Crainic.

În 2026, unii cumpărători s-ar putea orienta spre apartamentele aflate la revânzare, pe fondul unei oferte mai sărace a dezvoltatorilor care, oricum, au construit şi livrat anul acesta cu 20% mai puţin faţă de 2024.

