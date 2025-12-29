Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia minte când acuză Ucraina că ar fi încercat să lovească noaptea trecută cu drone o reşedinţă a preşedintelui rus Vladimir Putin.

Reacţia lui Zelenski la acuzaţiile Rusiei: "Ei pregătesc terenul ca să atace Kievul. Trebuie să fim atenţi!" - Profimedia

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că rușilor nu le-a plăcut întâlnirea dintre Ucraina şi SUA și că inventează motive pentru a ataca clădirile de stat din Kiev, după ce Rusia a acuzat Ucraina că a atacat reşedinţa lui Vladimir Putin.

Acuzaţia, formulată iniţial de ministrul rus de externe Serghei Lavrov, a fost între timp reluată şi de alţi responsabili de la Moscova, dar este dezminţită categoric de Kiev.

"O altă minciună a Federației Ruse. Este clar că ieri am avut o întâlnire cu Trump și este clar că pentru ruși, dacă America și cu mine nu avem un scandal și avem progrese, atunci pentru ei este un eșec. Nu vor să pună capăt acestui război. Sunt capabili să-l termine doar datorită presiunii asupra lor. Și căutau, sunt sigur de asta, motive... merg mai departe", a declarat Volodimir Zelenski, conform Pravda.

Articolul continuă după reclamă

"Acum pur și simplu pregătesc, sunt sigur, terenul pentru a ataca capitala și probabil clădirile de stat, cu această declarație că un fel de reședință a fost atacată", a continuat oficialul.

"Prin urmare, toată lumea ar trebui să fie atentă acum, absolut toată lumea. Este posibil să se producă un atac asupra capitalei. Mai mult, această persoană – dacă se poate spune și numi persoană – a spus că va selecta obiective adecvate, adică va amenința", a spus Zelenski, adăugând că președintele american Donald Trump, echipa sa și europenii trebuie să se implice și "să colaboreze în mod corespunzător cu oamenii despre care s-a vorbit ieri că vor cu adevărat să pună capăt războiului".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰