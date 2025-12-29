Torturile cu fructe exotice, fără zahăr sau cu mesaje personalizate sunt în topul deserturilor comandate pentru Revelion. Unii dintre cei care nu pot să treacă în noul an fără ceva dulce se gândesc, însă, şi la siluetă.

Mihaela nu concepe masa de Revelion fără un tort, pe care, de data aceasta, îl vrea fără zahăr.

"Sunt mult mai sănătoase şi pentru copii şi pentru adulţi. […] Carrot cake, de data aceasta. Făceam atunci acasă cu mama, aveam mai mult timp liber, acum fiind foarte... ocupaţi. Încercăm să luăm deja făcut, să facem comenzi” a explicat Mihaela.

"Am observat trendul în general la dulciuri. Cred că tuturor ne e teamă că mâncăm prea mult zahăr în diverse forme şi atunci avem grijă cu ceea ce mâncăm chiar şi în deserturi" a spus managerul Ştefan Dumitru.

Mulţi dintre cei prea ocupaţi ca să se ocupe de desert au comandat torturi de la cofetării artizanale pentru a-şi impresiona oaspeţii.

"Şi designul trebuie să fie atrăgător, să îl mănânci cu ochii. [...] Cu pistachio, cu multă ciocolată, cu frişcă. Când îl vom cumpăra? Putem şi astăzi" a mai spus un cumpărător.

Cele mai comandate torturi de Anul Nou

Cu sute de comenzi în laborator, cofetarii fac topul celor mai comandate torturi de Anul Nou.

"Pe locul 1 aş spune vanilia, tortul cu vanilie şi bezea. Pe locul 2 avem carrot cake-ul, care este unul uşor reinterpretat. Avem o cremă de brânză, o cremă de lămâie, un insert de coacăze roşii şi este foarte apreciat. Şi torturi vegane şi torturi fără zahăr, care au început să crească foarte mult în cereri" a spus directorul unei cofetării, Andreea Druţă.

Comenzile de torturi pentru Revelion s-au dublat faţă de anul trecut.

"Avem clienţi care se pregătesc cu foarte mult timp înainte. Cred că şi acum vreo două luni am primit o comandă. Avem o producţie intensă cu o zi, două înainte de sărbători" a spus managerul Ştefan Dumitru.

În funcţie de ingrediente şi decor, torturile festive costă între 200 şi 1.000 de lei – pentru un desert cu trei etaje, în culorile anului 2025 şi 2026, burgundia, respectiv Cloud Dancer.

